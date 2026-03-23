「テリック」が「セルフォード」とコラボ　厚底クッションを備えたリカバリーサンダル発売

アメリカ発のリカバリーフットウェアブランド「テリック（TELIC）」が、マッシュスタイルラボが展開するウィメンズブランド「セルフォード（CELFORD）」との初のコラボレーションシューズを発売する。現在、セルフォードオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「ウサギオンライン（USAGI ONLINE）｣で先行予約受け付けており、4月3日から全国のセルフォード直営店で取り扱う。

【画像をもっと見る】

コラボシューズは、ジュエリーのようなビジューをあしらったデザイン。ストラップとヒールカップにより足元の安定性を確保し、アーチ型インソールを採用することで長時間の着用にも対応する。約4.5cmの厚底クッションを備え、湾曲ソールが体重移動をサポート。ソールには「T」ロゴの凹凸を施しグリップ力を高め、マジックテープ仕様でフィット感の調整も可能となっている。カラーはMOCHA、IVORY、BLACKの3色展開で、価格は1万9800円。

◾️取扱店舗

全国のセルフォード直営店／セルフォードオフィシャルオンラインストア／ウサギオンライン