『ばけばけ』ネットに悲しみ広がる「大号泣」「今日は仕事に行きたくない」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第122回が、24日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】急に…ネットが涙した重要キャラクター
第122回は、庭先に“帰り桜”が咲く場面から始まり、主題歌やオープニング映像が流れない異例の演出が取られた。トキ（高石）と夫のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は、子どもたちの様子を見守りながら穏やかな時間を過ごすが、ヘブンは胸の痛みを訴え、夕暮れの縁側で2人きりの時間を選ぶ。
西日に照らされる中、ヘブンは「キノウ、サイタノ、サクラ、ワタシニ、サヨナラ、イウタメ、サイタ」と語り、「シツレイナガラ、オサキ、ヤスマセテ、イタダキマス」と別れを告げる。トキも「失礼ないです。お休みくだされ」と応じ、互いの思いを静かに交わす。やがてヘブンはトキの肩に頭を預け、そのまま眠るように息を引き取った。
場面は墓地へと移り、トキは親友・錦織友一（吉沢亮）の帽子を供えながら別れを受け入れていく。庄田サワ（円井わん）との会話では「取り乱す暇がなかった」と語るも、感情を抑えきれず涙を見せる姿が描かれた。さらにラストでは、イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）が来日し、「ご無沙汰しています、オトキシショウ」と声をかける新展開も示された。
放送後、SNSでは「朝から大号泣」「まじか…残りの話はどうなるの」「今日は仕事に行きたくない」などの声が相次ぎ、“ヘブンロス”が広がる事態に。主題歌なしの演出や静かな最期の描写も含め、大きな反響を呼んだ回となった。
【写真】急に…ネットが涙した重要キャラクター
第122回は、庭先に“帰り桜”が咲く場面から始まり、主題歌やオープニング映像が流れない異例の演出が取られた。トキ（高石）と夫のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は、子どもたちの様子を見守りながら穏やかな時間を過ごすが、ヘブンは胸の痛みを訴え、夕暮れの縁側で2人きりの時間を選ぶ。
場面は墓地へと移り、トキは親友・錦織友一（吉沢亮）の帽子を供えながら別れを受け入れていく。庄田サワ（円井わん）との会話では「取り乱す暇がなかった」と語るも、感情を抑えきれず涙を見せる姿が描かれた。さらにラストでは、イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）が来日し、「ご無沙汰しています、オトキシショウ」と声をかける新展開も示された。
放送後、SNSでは「朝から大号泣」「まじか…残りの話はどうなるの」「今日は仕事に行きたくない」などの声が相次ぎ、“ヘブンロス”が広がる事態に。主題歌なしの演出や静かな最期の描写も含め、大きな反響を呼んだ回となった。