アストロズ・今井達也投手（２７）が開幕４戦目となる３月２９日（日本時間３０日）の本拠地・エンゼルス戦でメジャーデビューすることが２３日（同２４日）までに決まった。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のＣ・ローム記者が自身のＸ（旧ツイッター）で伝えた。

昨季終了後に西武からポスティング制度を利用してアストロズに移籍した今井。ここまでオープン戦は３試合で１勝０敗、防御率０・００。６イニングを投げて２安打１四球で７奪三振と順調な仕上がり具合を見せている。この日は本拠地であるダイキンパークのマウンドを確かめるため、同球場で行われる傘下３Ａシュガーランドとの練習試合に登板予定だ。

地元紙「ヒューストン・クロニクル」のＭ・カワハラ記者は、今井が４番手になった理由を「彼の２度目と３度目の先発登板がそれぞれチームのオフ日の後に来ることになり、５人制ローテーションで開幕する中でも、彼にとっては追加の休養が確保されるという点である」と説明した。

今井は１月にア軍と３年５４００万ドル（約８５億円＝当時のレート）がベースとなる契約を結んだが、今季１００イニング以上を投げれば３００万ドル（約４億７０００万円＝同）の出来高がつき、２７、２８年の基本年俸も２１００万ドル（約３３億円＝同）にアップ。最大６３００万ドル（約９９億円＝同）となる。また、毎シーズン後にオプトアウト（契約破棄）権が組み込まれるという日本人史上初の内容も盛り込まれ、最短で２６年オフにも再びＦＡとなる可能性がある。