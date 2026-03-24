お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史が23日、自身のインスタグラムを更新。長女が撮影した自身の写真をアップし、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】確かに「頭から草」な絶妙ショット 離れて暮らす長女との関係が伝わる

「長女撮影」と前置きし、続けて「海沿いのカフェでホットチャイティー 頭から草生えてないからね」と記した藤本。景色が見渡せるオープンなカフェで、デニムのジャケットを羽織ったカジュアルなスタイルのショットをアップした。



両手でカップを持って、ホットチャイティーを味わう藤本。かぶっているキャップの、ちょうど頭のてっぺんから後ろに置いてある植物がのぞいている。「頭から草生えてないからね」とつづっているが、確かに頭から生えているような絶妙な角度で撮影されている。



藤本はモデル・木下優樹菜と2010年に結婚し、2女を授かったが、19年の大みそかに離婚。その後も木下と暮らす娘たちとの交流は続いており、昨年12月の藤本の55歳の誕生日には娘に挟まれた3ショットを投稿。10日には次女とディズニーシーを訪れた写真を公開している。



フォロワーも「娘ちゃんナイス」「そういうデザインの帽子かと」「頭から葉っぱが生えてても かわいいです」「髪型変えたと思った」と絶妙なショットを楽しんでいる様子。「かわいく撮ってもらってる」「仲良しでいいね」と、今は離れて暮らす父娘に思いを寄せる声も寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）