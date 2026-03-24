亡くなった歌手のティナ・ターナーさんの名前、肖像、パブリシティ権、そして音楽カタログの過半数が、スウェーデンのエンターテインメント企業ポップハウス・エンターテインメントに売却された。BMGとの新たな契約を通じて成立したもので、同社は19日に買収を発表している。



【写真】衣装担当者がボディーを称賛 亡くなったティナ・ターナーさん

ポップハウスはポップグループ・ABBAのビョルン・ウルヴァースが共同設立者として名を連ね、デジタルアバター作品などで知られる企業。交渉は2023年に「ロックの女王」と呼ばれたティナが83歳で死去した後に本格化したという。



ティナは数十年にわたるキャリアの中で、「愛の魔力」など数々のヒット曲を生み出した。グラミー賞は生涯功労賞を含む12回受賞し、ロックの殿堂には2度殿堂入り。2005年にはケネディ・センター名誉賞も受章し、世界での総売上は1億5000万枚以上にのぼる。



ポップハウスは近年、著名アーティストの権利取得を通じてグローバル展開を加速させており、2024年にはハードロックバンドのKISSが楽曲カタログ全体に加え、ブランド名や知的財産権を同社に売却。取引額は3億ドル超（約450億円）と見られている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）