7人組アイドルグループ「すべての瞬間は君だった。」の来栖みう、岸田雅、恋鈴かさねが22日までに、自身のSNSを更新。袴姿でそれぞれ難関大学卒業を報告した。



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来栖はインスタグラムで「同志社大学卒業しました」と報告し、プロフィル部分もさっそく「同志社法学部卒」と書き換えられた。またTikTokでは「みんな友達とBeReal撮ってるのに ぼっちだから1人で撮ってて イマコレ ぼっちのみなさん仲間です！」と茶目っ気たっぷりに踊るリール動画もアップした。その後「京都の芸能神社の車折神社に名前を奉納させていただきました！」と車折神社に奉納した札の前での写真もアップした。



岸田もインスタグラムで「関西大学を卒業しました」と報告。「受験中に母が亡くなったことから始まった大学生活は、想像していたキャンパスライフとは少し違うものでした」と振り返ると、「卒業後はアイドル一本で生きていきます」と宣言。さらに「 お母さんにいい報告もっとするためにがんばらなきゃ ♡」とつづった。



恋鈴はＸで「近畿大学を卒業しました」と報告。「今後は心理学専攻での学びを糧に、アイドルとしてより一層誰かに寄り添い、幸せを届けられる存在になれるよう頑張ります」とアイドル道を突き進むことを誓っていた。



「すべての瞬間は君だった。」はNMB48のメンバーだった山田菜々のプロデュースにより、1500人の中から選ばれ、2024年にデビュー。関西を中心に活躍し、東京でも定期的にライブを行っている。



（よろず～ニュース編集部）