米国ニューヨークで着陸中だった旅客機が消防車と衝突する事故が発生した。

23日（現地時間）、AP・ロイター通信などによると、22日夜、米国ニューヨークのラガーディア空港でエア・カナダ・エクスプレスの旅客機が着陸中に消防車と衝突し、空港の運営が全面的に中断された。

メディア各社は、今回の事故で港湾局警察隊所属の消防隊員が重傷を負ったと伝えた。負傷者数はメディアによって2人または4人と交錯している。

事故当時、旅客機には乗客100人余りが搭乗しており、その大部分はニューヨーク一帯に居住する正統派ユダヤ教の信徒であるという。

米ニューヨーク・ポストなどによると、事故に遭った旅客機はカナダ・モントリオールを出発したボンバルディアCRJ−900型ジェット機で、22日午後11時40分ごろ、ラガーディア空港の滑走路に着陸する際、地上にいた救助用消防トラックと衝突した。事故機は機体前部が浮き上がった状態で停止した。カナダの地域航空会社であるジャズ航空が運航するこの旅客機は、衝突事故により機首部分が大きく破損した。

米国連邦航空局（FAA）は事故発生直後、ラガーディア空港にあるすべての航空機に対して離陸を禁止した。事故後、ラガーディア空港に向かっていた航空機は、他の空港へ目的地を変更するか、出発地に引き返した状態だ。

事故発生前、ラガーディア空港は雨と曇の多い天候のため、運航に支障が出る可能性があるとして警報を発令していた。