4年にわたり個人輸入代行業者を運営しているAさんは1カ月の売り上げが昨年より60〜70％ほど減って悩みだ。ドル高により製品価格が急騰すると常連客が途絶えたためだ。Aさんは「12万ウォン台の海外の有名シェーバー製品が17万〜18万ウォンに上がり国産製品に目を向けている。ドルが急騰してから注文の90％ほどがキャンセルされている」と話した。

1ドル＝1500ウォン台のウォン安ドルがいわゆる「ニューノーマル」として定着し低迷する経済もパニックだ。海外個人輸入や旅行を取り消す一方、留学生は学費負担に苦しんでいる。

23日のソウル外国為替市場で、1504．90ウォンで取引を開始したウォン相場は前日終値より16．70ウォンのウォン安ドル高となる1ドル＝1517．30ウォンで昼の取引を終えた。終値基準で金融危機があった2009年から17年ぶりのウォン安水準だ。ドルはイランと米国の軍事衝突が始まった先月28日から急騰落しながら最高値を継続して更新している。この日韓国総合株価指数（KOSPI）は前営業日より6．49％安の5405．75で引けた。一時的に取引が停止されるサイドカーが発動されるほど激しい売り攻勢がドル高をあおった。

高騰するドルは消費スタイルも変えている。カード会社の海外オンライン加盟店売り上げデータでも現れている。BCカードが米国で発生したオンライン売り上げ金額を指数化した結果、昨年12月の132．1、今年1月の「133．7から先月は115．4に落ち込んだ。2024年1月を基準値の100として算出した数値で、この3カ月間の変化が明確だった。BCカード関係者は「為替負担が海外個人輸入を抑制する流れ」と分析した。

海外留学生の負担も大きくなっている。ソウルのある留学斡旋業者関係者は「ドル高が続けば学生は学費があまりかからない専攻に変えたりもする。米国の代わりに為替負担が軽いオーストラリアに行ったり、短期語学研修は最初から先送りする場合もある」と話す。

海外旅行客は国内に引き返している。この夏ベトナムでのバカンスを計画していたイさんは「普段よりはるかに高いチケットを買うのはどこかくやしい気持ち。為替相場が落ち着くまで待つよりは韓国国内の良いホテルを探して予約する方が良いと思って計画を変えた」と話した。

航空業界の困難は大きくなっている。航空機リース料と燃料費、整備費など主要費用がほとんどドルで決済されるためだ。大韓航空の事業報告書によると、為替相場が10ウォン変動すると約500億〜550億ウォン規模の為替差損益が発生する。ある航空業界関係者は「航空会社は3〜6カ月単位で燃料費と為替相場を反映して運賃を調整するが、最近のようにドルと原油価格が同時に上がる状況では対応に限界がある。4月に国際線の燃油サーチャージに上昇分が一部反映されたが、ドル高が続けば下半期から費用負担が本格化するだろう」と話した。主要航空会社は来月から航空券に上乗せされる燃油サーチャージを最大3倍以上引き上げる計画だ。

ドル高局面はしばらく持続するほかないというのが専門家の見通しだ。戦争が国際原油価格とドル高を触発しただけに、地政学的リスクが根本的に解消されなくてはウォンの価値が安定化しないと分析される。iM証券のパク・サンヒョン研究員は「米国とイランの戦争がエネルギー戦争化され原油高長期化のリスクが現実化している。イラン情勢の推移と原油価格の流れが外国為替市場の流れを左右するだろう」と予想した。