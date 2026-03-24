ケンタッキーで前回即完の大人気バーガーが帰ってきた　なぜここまで人気なのか

ファストフードチェーン『ケンタッキー・フライド・チキン』で伝説のバーガーが復活する。2026年3月25日から売り出される「ケンタの鶏竜田バーガー」は、2025年秋の発売時、1週間で約100万個もの売上があったという大好評メニュー。さらに「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」が新登場する。

熱烈な再販希望の声に応え、異例のスピード復活を実現

2025年11月に登場し、大好評だった「ケンタの鶏竜田バーガー」は、開発に8年を要した同社の熱がこもったメニューだ。予想以上の人気から、早期に完売する店舗が続出。販売終了後は、復活を望む声が多く上がったという。

この伝説のバーガーが終売から3か月という異例のスピードで復活する。前回の人気っぷりから、今回も話題になりそうだ。

ケンタの鶏竜田バーガーが復活！ 2025年秋に同期完売した伝説バーガー

「前回の発売時には、想像をはるかに超える反響をいただきました。完売後もSNSには“鶏竜田ロス”とも言える多くの声が寄せられ、開発チーム一同、本当に胸が熱くなりました。『もう一度食べたい』という皆さまの声にできる限り早くお応えしたいーーその一心で、異例のスピードで再販の準備を進めてまいりました」（同社・商品開発担当者）

KFCだからこそ作れるジューシーな竜田チキンを堪能できるハンバーガーだという。しっかり厚みのある鶏もも一枚肉が豪快に挟まっており、食べ応えがありそうだ。

そして今回は「ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース」が新登場。

「甘酸っぱい醤油ベースに、ネギとしょうがの爽やかな香りを効かせた特製ソースが、チキンの旨みをより一層引き立たせます。辛味は控えめにしつつ、老若男女問わず親しみやすい味わいを目指しました」と同社はアピールしており、和風の味わいが実現した。

数量限定の販売で、無くなり次第販売終了となってしまうので、早めに2つ制覇したいところだ。

新CM、SNSキャンペーンと大盛り上がり

「ケンタの鶏竜田バーガー」の発売と同時に、佐藤栞里さん出演の新CMが公開する。

さらに、大人気メニューの復活を記念してSNSで「＃鶏竜田ラブレター」キャンペーンを実施。KFC公式Xでフォロー＆リポストをすると、抽選で1000名に「ケンタの鶏竜田バーガー無料お渡し券」をプレゼント。この機会にぜひ参加したい。

佐藤栞里さん出演新CM 2026年3月25日公開

「ケンタの鶏竜田バーガー」は税込540円

■ケンタの鶏竜田バーガー 単品 税込540円

ケンタの鶏竜田バーガーセット（ポテトS、ドリンクM）税込950円

ケンタの鶏竜田バーガーよくばりセット（オリジナルチキン、ポテトS、ドリンク）税込1250円

ケンタの鶏竜田バーガー 単品 税込540円

■ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース 税込590円

ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースセット（ポテトS、ドリンクM）税込1000円

ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソースよくばりセット（オリジナルチキン、ポテトS、ドリンク）税込1300円

ケンタの鶏竜田バーガー香味ネギソース 税込590円

販売期間：2026年3月25日〜 ※数量限定、無くなり次第終了

販売店舗：全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いない場合あり

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店舗販売と異なる場合あり

【画像】分厚いジューシーチキン ファン待望の復活！（4枚）