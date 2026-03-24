韓国のボーイズグループ・NCTの中本悠太さんは3月23日、自身のInstagramを更新。“爆買い”ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中本悠太さん公式Instagramより）

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韓国のボーイズグループ・NCTの中本悠太さんは3月23日、自身のInstagramを更新。格好いいプライベートショットを公開しました。

【写真】中本悠太が爆買い！

「帽子にあってる」

中本さんは「爆買いDay」とつづり、7枚の写真を投稿。自身が座っているソファに、大きな紙袋を複数置いています。5、6枚目は格好いい自撮りショットで、おしゃれなファッションが際立っています。

コメントでは「何を買ったのかなー？気になる〜」「お気に入りが見つかったんだね中身が気になっちゃいます」「今日も悠太くんかっこいいです〜」「買い物誰と行ったの〜?　プライベートもカッコ良」「かわいいいいいいい、帽子にあってる」と、絶賛の声が寄せられました。

「Yutube撮影in 横浜みなとみらい」

18日には「Yutube撮影in 横浜みなとみらい　楽しみにしててね」とつづり、オフショットを公開していた中本さん。こちらも格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)