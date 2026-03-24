「買い物誰と行ったの〜?」NCT・中本悠太、“爆買いDay”ショット公開！ 「プライベートもカッコ良」
韓国のボーイズグループ・NCTの中本悠太さんは3月23日、自身のInstagramを更新。格好いいプライベートショットを公開しました。
【写真】中本悠太が爆買い！
コメントでは「何を買ったのかなー？気になる〜」「お気に入りが見つかったんだね中身が気になっちゃいます」「今日も悠太くんかっこいいです〜」「買い物誰と行ったの〜? プライベートもカッコ良」「かわいいいいいいい、帽子にあってる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中本悠太が爆買い！
「帽子にあってる」中本さんは「爆買いDay」とつづり、7枚の写真を投稿。自身が座っているソファに、大きな紙袋を複数置いています。5、6枚目は格好いい自撮りショットで、おしゃれなファッションが際立っています。
コメントでは「何を買ったのかなー？気になる〜」「お気に入りが見つかったんだね中身が気になっちゃいます」「今日も悠太くんかっこいいです〜」「買い物誰と行ったの〜? プライベートもカッコ良」「かわいいいいいいい、帽子にあってる」と、絶賛の声が寄せられました。
「Yutube撮影in 横浜みなとみらい」18日には「Yutube撮影in 横浜みなとみらい 楽しみにしててね」とつづり、オフショットを公開していた中本さん。こちらも格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)