房総半島への家族旅行前、給油のためだけに「コストコ木更津店」に寄るつもりの夫。最近はガソリン税も安くなったけど、まだ「近所のスタンド」よりコストコで入れた方が安いの？

ガソリン暫定税率廃止で3月上旬のガソリン平均価格は161.8円に

ガソリンの暫定税率が廃止されたことにより、ガソリンの平均価格は、2026年3月上旬時点で161.8円にまで落ち着いています。

これは、続く物価高に備えるため、2025年12月31日にガソリンの暫定税率が廃止された影響によるものです。実質的なガソリン税の減税策となり、ガソリン価格には一定の引き下げ効果が見られています。表1は、各年の3月上旬におけるレギュラーガソリン全国平均価格の一覧です。

表1

年 全国平均価格(円/リットル) 2022 174.6 2023 167.4 2024 174.3 2025 184.1 2026 161.8

出典：経済産業省資源エネルギー庁「石油製品価格調査 調査の結果」を基に筆者作成



コストコ木更津店のガソリン価格はリッター141円程度

コストコにはガスステーションが併設されている店舗があり、会員登録を行うことで給油が可能です。販売されているカークランドシグネチャーガソリンはJIS規格のガソリンに加えて独自の洗浄剤が含まれており、エンジン汚れの除去・抑制を行うことで、車両の燃費低下を防ぐ働きがあるとされています。

ガソリンの価格は、店舗ごとに異なっており、定期的に更新されているようです。

例として、木更津倉庫店のガソリン価格を見てみましょう。2026年3月9日時点でレギュラーガソリンが1リットル当たり141円で販売されており、前述の全国平均と比べて21円ほど安い価格となっています。

満タンまで充填する際の量が40リットルだと仮定すると、一回当たりの給油における差額は832円です。

コストコの会員登録にあたって必要な年会費が5280円からである点も踏まえると、年7回程度の給油で元が取れる計算になります。頻繁に車を使用したり、買い物のついでに給油を行ったりするのであれば、コストコのガソリンスタンドは選択肢の一つになり得るかもしれません。



高速道路のPA・SAのガソリン料金は「一般道」よりも高い可能性

高速道路のPA・SAに設置されているガソリンスタンドでは、同じ地域の一般道と比べてやや高めの価格が設定されています。以前は、高速道路会社がPA・SAのスタンドにおけるガソリンの価格上限を決定していました。

しかし、現在は、各スタンドが経営状況に応じてガソリンの価格を決定しています。PA・SAのガソリンスタンドは原則として年中無休かつ24時間営業であり、採算が厳しい店舗も少なくありません。

そのため、一般道のスタンドよりも10～20円ほど高い価格を設定せざるを得ないようです。旅行や長距離の移動時に便利なPA・SAのガソリンスタンドですが、交通費を押さえたい場合は、給油のスケジュールをあらかじめ立てておくと良いかもしれません。



まとめ

ガソリン価格には一定の引き下げ効果が見られますが、ガソリン価格が比較的安いコストコのガスステーションを利用するという選択肢もあるでしょう。給油のみで年会費の元を取るには、満タン給油を年7回程度行う必要があるため、利用頻度に応じて会員登録を検討することが大切です。

また、旅行などで利用することの多い高速道路のPA・SAのガソリンスタンドは、一般道よりも価格が高めに設定されている場合がある点にも注意しましょう。



出典

経済産業省資源エネルギー庁 ガソリン・軽油の暫定税率廃⽌に向けた補助⾦の段階的拡充について

経済産業省資源エネルギー 石油製品価格調査 調査の結果 1990年（平成2年）8月27日～ 【週次ファイル】 レギュラー

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー