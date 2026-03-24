女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は24日、第122回が放送され、英俳優トミー・バストウ（34）が熱演してきた主人公・雨清水トキの夫レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）の最期が描かれた。涙の視聴者が続出。インターネット上には“ヘブンロス”が広がった。この日はオープニングタイトルバック（OP映像）と夫婦デュオ「ハンバートハンバート」による主題歌「笑ったり転んだり」がない異例の演出。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

ヘブンが返り咲きの桜に思いを馳せたアバンの後は「連続テレビ小説 ばけばけ 第25週 第122回『ウラメシ、ケド、スバラシ。』」の題字だけ。キャスト・スタッフのクレジットは、遺影からイライザ来日のラストシーンで画面左下に表示した。

朝ドラでOP映像や主題歌をエンディングに持ってくる演出はヤマ場回や最終回などで度々用いられるが、「OP映像＆主題歌なし」となると、頻度は低い。昨年度前期「あんぱん」の第59回（6月19日）、柳井嵩（北村匠海）が死線をくぐり抜けた「戦争パート」のクライマックス回が記憶に新しい。

「ばけばけ」では前半を締めくくる第65回（昨年12月26日）で、OP映像を飾るトキ＆ヘブンのスナップ写真を外して白背景のみに変更。主題歌が流れる中、黒字でキャスト・スタッフのクレジットのみを表示した。

この日はOP映像も主題歌もなし。主題歌が流れない回は「ばけばけ」初となった。

ヘブンの最期を描く、全話を通じても最重要回の一つと位置づけ、橋爪CPは「この回は（最終週を担当したチーフ演出の）村橋（直樹監督）とも最初から、特別な演出にしたいと話をしていました。タイトルバックと主題歌を外して15分を丸々本編に使うことによって、トキとヘブンの今までを落ち着いて振り返るというよりは、いつも以上に目の前で起きていることだけに集中していただきたい。その思いが一番大きかったです」。“準最終回”における狙いを明かした。

オンエアは残り3回。トキとヘブンが歩んだ“夫婦道”も終着地が近づく。