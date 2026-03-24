らぽっぽファーム新作がファミリーマートに登場♪2層仕立てが話題

さつまいもスイーツ好きさん必見♡人気の「らぽっぽファーム」から、新作スイーツが全国のファミリーマートで登場します。専門店ならではのこだわりをそのままに、コンビニで手軽に楽しめるのが嬉しいポイント。異なる食感が重なる贅沢な味わいは、日常のご褒美スイーツにもぴったりです♪

専門店こだわりの2層仕立て



「2層仕立てのやきいもスイートポテト」は、らぽっぽファームの専用農場で育てた国産さつまいもを使用。

土づくりからこだわった素材を活かし、異なる味わいのペーストを丁寧に重ねた一品です。

外側はホクホクとした食感、内側は濃厚でなめらかな口どけ。ひと口ごとに広がる、さつまいもの自然な甘みと奥行きのある味わいが魅力です。

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毎日食べたくなる贅沢スイーツ



専門店の技術を活かした本格的な味わいながら、ファミリーマートで手軽に購入できるのが嬉しいポイント。忙しい日常の中でも、気軽にちょっとした贅沢気分を楽しめます。

自分へのご褒美にはもちろん、仕事や家事の合間のリラックスタイムにもぴったり♡ほっと癒されるひとときを演出してくれます。

商品・販売情報



らぽっぽファーム「2層仕立てのやきいもスイートポテト」



販売日：2026年3月24日（火）～

販売店舗：全国のファミリーマート

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない場合がございます。

気軽に楽しむ専門店スイーツ♡



こだわりの素材と製法で仕上げた「らぽっぽファーム」の味わいを、身近なファミリーマートで楽しめる今回の新作。異なる食感が織りなすスイートポテトは、一度食べたらやみつきになる美味しさです♡

日常に小さなご褒美をプラスして、心満たされるスイーツタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪