【ディモナ（イスラエル南部）＝福島利之】イランが発射した弾道ミサイルが２１日、イスラエル南部のディモナとアラドの住宅街に着弾し、病院当局によると、負傷者は計１７５人に上った。

イスラエル軍は迎撃失敗の原因を調査している。ディモナ郊外には「公然の秘密」の核施設があり、住民は「厳重に守られていると思っていた」と不安の表情を浮かべた。

ディモナの住宅街の中庭には２２日、深さ２メートル、半径３メートルほどの大きな穴が開き、周辺の集合住宅のコンクリート壁は崩れていた。イランからの弾道ミサイルが着弾した跡だ。近くに住む高校生（１７）は「夜７時前にサイレンが鳴って防空壕（ごう）に逃げたが、地下も激しく揺れた」と振り返った。

アラドの住宅街の空き地にも着弾し、周辺の集合住宅の壁が崩れた。軍報道官は取材に「迎撃がうまくいかずに住宅地に弾道ミサイルが直撃した」と述べた。

ディモナの南東約１３キロ・メートルの砂漠には、鉄条網で囲まれ、立ち入り禁止の広い土地がある。上空には監視用の気球が浮かぶ。１９５０年代に建設が始まった「ネゲブ原子力研究センター」と呼ばれる核施設だ。

イスラエルは核兵器の保有を肯定も否定もしない「曖昧政策」を取り、保有を公式に認めていないが、１９６０年代後半に核兵器を開発し、約９０発を保有しているとされる。

イランはこの施設を狙い、近くの街の２か所に着弾したとみられる。ディモナには核施設で働く人も住む。着弾地点から数百メートル離れた家に住み、窓が割れたという介護職員イリーナ・リミルノワさん（５２）は「ここは核施設があるから逆に安全だと思っていたが、戦争で安全な場所はない」と語った。