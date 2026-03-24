茨城の「東西軸」が強化！ 国道354号「境岩井バイパス」3.2km区間が3月25日に開通

茨城県などで整備が進められていた国道354号「境岩井バイパス」のうち、猿島郡境町山崎から伏木までの約3.2kmが、2026年3月25日午前11時に開通します。

圏央道「境古河IC」へのアクセス向上や市街地の渋滞緩和が図られ、地域交通の利便性が高まります。

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茨城県などが2001年度から整備を進めてきた国道354号「境岩井バイパス」の一部区間が、2026年3月25日午前11時に開通を迎えます。

今回開通したのは、茨城県猿島郡境町山崎から伏木（ふせぎ）までの延長約3.2kmです。

圏央道とのアクセス性が向上し、周辺の市街地における交通渋滞の緩和が期待される新しいルートが誕生しました。

国道354号は、群馬県高崎市を起点とし、埼玉県を経由して、茨城県の南西部から鹿行地域を横断し、鉾田市に至る広域的な幹線道路です。

関東平野を東西に結ぶ重要な動脈として機能しています。

このうち、茨城県内の猿島郡境町猿山から坂東市生子（おいご）までの延長6.3kmの区間において、「境岩井バイパス」の整備が進められてきました。事業費は約130億円が予定されています。

道路の計画幅員は25.0mで、今回は暫定2車線（車道幅員7.0m）としての供用となります。

これまでに、圏央道「境古河インターチェンジ（IC）」前後の約1.7km（1.74km）が、2020年度までに先行して開通していました。

今回、その東側に続く境町山崎から伏木までの約3.2km（3.16km）が新たに開通したことで、境古河IC周辺の道路ネットワークが大きく延伸します。

このバイパスの開通により、通過交通が新道へと転換されるため、これまで発生していた市街地部における交通渋滞が緩和されると見込まれています。

さらに、物流や生活の足となる圏央道・境古河ICへのアクセスが向上することで、周辺地域のさらなる発展に寄与することが期待されています。

境岩井バイパスの全体計画6.3kmのうち、今回までに西側および中央部の約4.9kmが開通したことになります。

残る未開通区間は、東側（坂東市生子方面）の延長1.4kmとなります。