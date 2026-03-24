小祝さくら、菅楓華らが出場権獲得 「全米女子オープン」の有資格者は渋野日向子ら日本勢17人
6月4日に開幕する海外女子メジャー「全米女子オープン」（カリフォルニア州リビエラCC）の有資格者が続々と決まっている。23日付の世界ランキング75位の選手に出場資格が付与され、佐久間朱莉、小祝さくら、菅楓華らが出場権を獲得した。
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ここで出場資格と有資格者をおさらいする。まずは『過去10年間の全米女子オープン覇者』で笹生優花がエントリー。2021年、24年と史上最年少で2勝を飾っている。『昨年の全米女子オープントップ10』の資格では、2位だった竹田麗央、4位の西郷真央、7位の渋野日向子がいる。古江彩佳と山下美夢有は過去5年間のメジャー覇者として資格を有する。『昨年のポイントランキングトップ30』では畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみが出場する。23日付の世界ランキングに基づき、上位75人にも出場権が与えられる。佐久間朱莉、菅楓華、河本結、荒木優奈、神谷そら、鈴木愛、小祝さくらが該当し、菅と荒木は全米初出場になる予定。出場チャンスはまだ残されている。5月25日付の世界ランキングトップ75、および世界各地で行われる予選会通過者に切符が付与される。日本の予選会は4月20日に千葉県房総カントリークラブで行われ、予選通過人数は当日発表される（昨年は5人）。【全米女子オープンの主な出場資格】1.過去10年間の全米女子オープン覇者笹生優花2.昨年の全米女子オープントップ10竹田麗央、西郷真央、渋野日向子8.過去5年間のアムンディ・エビアン選手権覇者古江彩佳9.過去5年間のAIG女子オープン（全英）覇者山下美夢有10.昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみ17.3月23日付の世界ランキング上位75人佐久間朱莉、菅楓華、河本結、荒木優奈、神谷そら、鈴木愛、小祝さくら18.出場資格を持たない、5月25日付の世界ランキング上位75人20.予選会通過者など
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