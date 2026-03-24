映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ED主題歌アニメMV公開！

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2021年6月に第1章が劇場公開し、ハードでリアリスティックな戦闘演出とキャラクターたちの繊細な会話劇・心理描写が話題を呼んだ、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』。

その待望のシリーズ最新作、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は前作の興行収入を塗り替え、大ヒット公開中。

このたび、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のエンディング主題歌、ガンズ・アンド・ローゼズ「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」のアニメMVがYouTubeチャンネル「Universal Music Japan International」にて公開された。本作の世界観を、楽曲と映像が融合したアニメMVとしてお届けする。

また、3月27日（金）より配布開始となる、9週目入場者プレゼントが、本作のエンディング主題歌「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」を歌うアーティスト、ガンズ・アンド・ローゼズとの特製コラボカードステッカーに決定。

本作のエンディング主題歌「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」を歌うガンズ・アンド・ローゼズとガンダムシリーズのモビルスーツをデザインに落とし込んだ奇跡のコラボレーションアートが実現した。

コラボアートは、Ξ（クスィー）ガンダムを中心に、RX-78-2ガンダム、Ｚ(ゼータ)ガンダム、ＺＺ(ダブルゼータ)ガンダム、ν(ニュー)ガンダムのフェイスアートをガンズ・アンド・ローゼズの代表的アルバム「アペタイト・フォー・ディストラクション」のカバー・アートに置き換え、ロック界のレジェンドとガンダムシリーズが融合したスペシャルデザインとなっている。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

9週目入場者プレゼント

「ガンズ・アンド・ローゼズ コラボアートステッカー」

・サイズ：70mm × 60mm

配布期間

2026年3月27日（金）〜4月2日（木）

※画像はイメージです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※通常上映、MX4DTM上映、4DX®上映、Dolby Cinema®上映、IMAX®上映共通の入場者プレゼントとなります。

※お一人様一回のご鑑賞につき、入場者プレゼントを1つお渡しします。

※チケット購入特典ではございません。ご入場を伴わない配布はお断りさせて頂きます。

※特典の切り替わり前日24:00を過ぎた上映でも、営業が終了するまでは切り替わりません。

※特典制作段階で生じる微細なスレや色ムラ、納品配布時に生じる軽微なシワやキズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の

返品交換はお受けできません。

※入場者プレゼントは非売品です。転売、内容の複写・複製・転用は一切禁止となります。

※劇場内での、特典の交換・譲渡・売買希望等、他のお客様へのご迷惑となるようなお声掛けはお控えください。

●配信情報

ガンズ・アンド・ローゼズ

「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」

各音楽配信プラットフォームにて配信中！

配信リンクはこちら

https://umj.lnk.to/GNR_SCOM

ガンズ・アンド・ローゼズ「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」特設ページ

https://www.universal-music.co.jp/gundam-hathaway-2/

●作品情報

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』

大ヒット上映中

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

＜STORY＞

U.C.0105、シャアの反乱から12年--。

圧政を強いる地球連邦政府に対し政府閣僚の暗殺という方法で抵抗を開始した「マフティー」。そのリーダーの正体は、一年戦争をアムロ・レイと共に戦ったブライトの息子、ハサウェイ・ノアであった。

不思議な力を示す少女ギギ・アンダルシアにかつてのトラウマを思い出すハサウェイ。

彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めるが……。

連邦軍のケネス・スレッグは自ら立案したアデレード会議の支掩作戦とマフティー殲滅の準備をする中、刑事警察機構のハンドリー・ヨクサンから密約を持ちかけられる。

そして、ハサウェイ、ケネス、それぞれが目的のために動く一方で、ギギもまた自分の役割のためにホンコンへと旅立つ。

【STAFF】

原作：富野由悠季／矢立 肇

監督：村瀬修功

脚本：むとうやすゆき

キャラクターデザイン：pablo uchida／恩田尚之／工原しげき

キャラクターデザイン原案：美樹本晴彦

メカニカルデザイン：カトキハジメ／山根公利／中谷誠一／玄馬宣彦

メカニカルデザイン原案：森木靖泰／藤田一己

美術設定：岡田有章

美術監督：大久保錦一

色彩設計：すずきたかこ／久保木裕一

ディスプレイデザイン：佐山善則

CGディレクター：増尾隆幸

撮影監督：大山佳久

特技監督：上遠野学

編集：今井大介

音響演出：笠松広司

録音演出：木村絵理子

音楽：澤野弘之

エンディング主題歌：「SWEET CHILD O’ MINE」GUNS N’ ROSES

オープニングテーマ：「Snooze」SZA

挿入歌：「ENDROLL」by 川上洋平 [Alexandros]×SennaRin／「CIRCE」SennaRin

企画・制作：サンライズ

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

【CAST】

ハサウェイ・ノア：小野賢章

ギギ・アンダルシア：上田麗奈

ケネス・スレッグ：諏訪部順一

レーン・エイム：斉藤壮馬

ガウマン・ノビル：津田健次郎

ケリア・デース：早見沙織

イラム・マサム：武内駿輔 ほか

＜ガンズ・アンド・ローゼズ「スウィート・チャイルド・オブ・マイン」とは＞

1987年にリリースされた1stアルバム『Appetite for Destruction』収録曲であり、全米チャートで1位を獲得したガンズ・アンド・ローゼズの代表曲。スラッシュによる象徴的なギターリフから始まるこの楽曲「Sweet Child O’ Mine（スウィート・チャイルド・オブ・マイン）」は、ハードロックの力強さと美しいメロディを融合させ、1987年のリリースから現在に至るまで、世代を超えたアンセムとして親しまれている。

2019年にはミュージック・ビデオのYouTube再生回数が10億回を突破し（80年代の楽曲として初）、2026年の現時点で21億回超と驚異的な再生数を更新し続けており、その輝きは衰えることを知らないガンズ史上最大のヒット曲となっています。

©創通・サンライズ

関連リンク

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公式サイト

https://gundam-official.com/