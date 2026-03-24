日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3337（+86.0　+2.65%）
ホンダ　1307（+23　+1.79%）
三菱ＵＦＪ　2639（+74.5　+2.91%）
みずほＦＧ　6139（+210　+3.54%）
三井住友ＦＧ　5157（+148　+2.95%）
東京海上　6575（+718　+12.26%）
ＮＴＴ　158（+1.0　+0.64%）
ＫＤＤＩ　2668（+4　+0.15%）
ソフトバンク　217（+0.7　+0.32%）
伊藤忠　2010（+50.5　+2.58%）
三菱商　5385（+113　+2.14%）
三井物　6079（+205　+3.49%）
武田　5659（+82　+1.47%）
第一三共　3005（+44　+1.49%）
信越化　6244（+171　+2.82%）
日立　4986（+186　+3.88%）
ソニーＧ　3276（+84　+2.63%）
三菱電　5306（+162　+3.15%）
ダイキン　19012（+382　+2.05%）
三菱重　4690（+173　+3.83%）
村田製　3631（+123　+3.51%）
東エレク　39813（+1513　+3.95%）
ＨＯＹＡ　27961（+696　+2.55%）
ＪＴ　5780（+87　+1.53%）
セブン＆アイ　2068（+36　+1.77%）
ファストリ　63261（+1431　+2.31%）
リクルート　6488（+177　+2.80%）
任天堂　9518（+86　+0.91%）
ソフトバンクＧ　3650（+143　+4.08%）
キーエンス（普通株）　58230（+1950　+3.46%）