日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3337（+86.0 +2.65%）
ホンダ 1307（+23 +1.79%）
三菱ＵＦＪ 2639（+74.5 +2.91%）
みずほＦＧ 6139（+210 +3.54%）
三井住友ＦＧ 5157（+148 +2.95%）
東京海上 6575（+718 +12.26%）
ＮＴＴ 158（+1.0 +0.64%）
ＫＤＤＩ 2668（+4 +0.15%）
ソフトバンク 217（+0.7 +0.32%）
伊藤忠 2010（+50.5 +2.58%）
三菱商 5385（+113 +2.14%）
三井物 6079（+205 +3.49%）
武田 5659（+82 +1.47%）
第一三共 3005（+44 +1.49%）
信越化 6244（+171 +2.82%）
日立 4986（+186 +3.88%）
ソニーＧ 3276（+84 +2.63%）
三菱電 5306（+162 +3.15%）
ダイキン 19012（+382 +2.05%）
三菱重 4690（+173 +3.83%）
村田製 3631（+123 +3.51%）
東エレク 39813（+1513 +3.95%）
ＨＯＹＡ 27961（+696 +2.55%）
ＪＴ 5780（+87 +1.53%）
セブン＆アイ 2068（+36 +1.77%）
ファストリ 63261（+1431 +2.31%）
リクルート 6488（+177 +2.80%）
任天堂 9518（+86 +0.91%）
ソフトバンクＧ 3650（+143 +4.08%）
キーエンス（普通株） 58230（+1950 +3.46%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3337（+86.0 +2.65%）
ホンダ 1307（+23 +1.79%）
三菱ＵＦＪ 2639（+74.5 +2.91%）
みずほＦＧ 6139（+210 +3.54%）
三井住友ＦＧ 5157（+148 +2.95%）
東京海上 6575（+718 +12.26%）
ＮＴＴ 158（+1.0 +0.64%）
ＫＤＤＩ 2668（+4 +0.15%）
ソフトバンク 217（+0.7 +0.32%）
伊藤忠 2010（+50.5 +2.58%）
三菱商 5385（+113 +2.14%）
三井物 6079（+205 +3.49%）
武田 5659（+82 +1.47%）
第一三共 3005（+44 +1.49%）
信越化 6244（+171 +2.82%）
日立 4986（+186 +3.88%）
ソニーＧ 3276（+84 +2.63%）
三菱電 5306（+162 +3.15%）
ダイキン 19012（+382 +2.05%）
三菱重 4690（+173 +3.83%）
村田製 3631（+123 +3.51%）
東エレク 39813（+1513 +3.95%）
ＨＯＹＡ 27961（+696 +2.55%）
ＪＴ 5780（+87 +1.53%）
セブン＆アイ 2068（+36 +1.77%）
ファストリ 63261（+1431 +2.31%）
リクルート 6488（+177 +2.80%）
任天堂 9518（+86 +0.91%）
ソフトバンクＧ 3650（+143 +4.08%）
キーエンス（普通株） 58230（+1950 +3.46%）