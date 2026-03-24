ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２４日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。

安住アナは「現在、気象庁がアンケートを実施しています。新しく名前を付けるために参考にしたいということなんですが」と紹介し「一体、何の名前を決めようとしているのかということですが、こちらをご覧ください」とフリップを披露した。

そして「最高気温が４０度以上の日の名前を決めるということなんですよね」と明かし「皆さん、ご存知のように、２５度以上だと夏日。３０度以上だと真夏日、３５度以上だと、猛暑日なんですが、４０度以上の日が最近よく出るということで、名前を決めたいということなんですね。アンケートは、３月２９日まで、気象庁のホームページで実施しているということなんですけれども」と伝えた。

その上でフリップを示し「ここに１３の候補が書いてありますね。猛暑日の上なので超猛暑日とか。劇暑日。烈暑日。大暑日。盛暑日。そして酷暑日ってありますよね。一部の気象予報士の方がもう使ってるんで、結構なじみがある…多分、これ、酷暑日がかなり優勢じゃないかなとは思うんですけど、気象庁が正式に決めたいということのようですよね」と伝えた。

続けて「ただ、ちょっと面白い見方もありまして、この猛暑日を決めた２００７年に、その他の候補の中に酷暑日が入っていたということで、将来、もしかすると、４５度以上の日を決めるとなるとここから選ばれるんじゃないかということで、意識の高い人は、この選択肢を見ておくといいかもしれない…ということなんですが、でも４５度になると…はっきり言うと地獄日ですよね。やっぱりこれ以上気温が上がるのはダメということで、地球環境に配慮した生活を心がけたいものです」と伝えていた。