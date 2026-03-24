俳優風間俊介（42）が23日夜、Xを更新。21歳下の後輩俳優を絶賛した。

風間は23日、約7年半月曜パーソナリティーを務めた日本テレビ系情報番組「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）を卒業した。

これをうけ、23年4月から同番組の木曜パーソナリティーを務め、今月をもって同じく番組を卒業する俳優鈴木福（21）が同日午後、自身のXを更新し「7年半お疲れ様でした！ベムで初めて共演し、中学生の頃から毎週学校に行く前に観ていた風間さんのZIP。地球ゴージャスで共に時間を過ごし、いつからか俊介さんと呼ぶようになりました。俊介さんがこんなに頑張ってるのに、年下の俺がやらないわけにはいかない！と、頑張れました！！とにかく知識が豊富で、物腰柔らかく真剣な眼差しで話を聴き、丁寧にお話する姿、さまざまな方と関わる俊介さんをみる中で、たくさん学ばせてもらいました。僕も残り1回、やりきってきます！！」と先輩をねぎらった。

風間はこの鈴木のポストを引用。「なんて出来た後輩！先輩を立てつつ、自分の回への意力も語る！恐ろしい子！(ガラスの仮面)」と称賛した。