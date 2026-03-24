２４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札
１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性指数（改定値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議
※米・２年物国債入札
※インドネシア市場が休場
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札
１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２１：３０ 米・非農業部門労働生産性指数（改定値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
※日・閣議
※米・２年物国債入札
※インドネシア市場が休場
出所：MINKABU PRESS