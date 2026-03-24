２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円４４銭前後と前週末と比べて８０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円９９銭前後と同２５銭程度のユーロ安・円高だった。



トランプ米大統領が２３日、イランと実りある会話を行ったとしたうえで「イランのエネルギー関連インフラ及び発電所への攻撃計画を５日間延期する」とＳＮＳに投稿したことで、中東情勢を巡る過度な懸念がいったん和らいだ。ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が大幅に下落したほか、ＮＹダウをはじめ米主要株価指数が上昇し、投資家心理が改善したことから「有事のドル買い」を巻き戻す動きが先行。米長期金利が低下したこともドルの重荷となり、ドル円相場は一時１５８円０２銭まで軟化した。ただ、イランのファルス通信が「トランプ米大統領と直接的にも間接的にも協議していない」と報じていることで、ドルは売り一巡後に下げ渋った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１３ドル前後と前週末と比べて０．００４０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS