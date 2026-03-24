シンガーソングライター・槇原敬之（56）が、3月30日放送分からABC テレビ朝の情報番組「おはよう朝日です」(月〜金曜前5・00)で流れる、Aぇ!group が歌う新テーマソング「この朝は」を手掛ける。

STARTO ENTERTAINMENT 所属グループへの楽曲提供は SMAP 以来約16年ぶり（ソロとしては木村拓哉の「UNIQUE」以来 5年ぶり）。編曲担当は、番組火曜日コメンテーターも務めるヒャダイン。Aぇ!group ならではのパワーと、槇原流の心に寄り添うメロディ、ヒャダイン流の遊び心あふれるアレンジが融合し、聴くだけで背中を押されるような爽やかな1曲となっているという。

番組では24日放送分から、楽曲制作の様子を届ける予定。

槇原とヒャダインのコメントは以下の通り。

■槇原敬之

僕が小学校の頃から、朝の番組と言えば「おはよう朝日です」でした。あっちゃんという女性が、ジングルの代わりに生でエレクトーンを弾いて時報を伝えるという斬新なスタイルに、楽器が好きだった僕はとても感動したのを覚えています。確か、その時の主題歌は紙ふうせんの「朝（あした）の空」。関西の人なら誰もが知っている名曲ですよね。あれから40 年以上経った今、まさか自分がテーマソングを作る機会をいただけるとは、夢にも思っていませんでした。大変光栄に思っております。

例え雨が降っていても、晴れていても、嵐だとしても、朝というのは始まりという名の希望に満ちていて、「この朝は他の誰のためでもなく、この自分のために来たのだ」と感じてもらいたいと思いながら、この曲を書かせていただきました。

みなさんそれぞれがたてる音から朝が始まっていく世界観を、番組のコメンテーターでもあるヒャダインくんが見事にアレンジに落とし込んでくれていて、大変気に入っております！僕の想像の上を行くアレンジに、完全にやられました。彼の頭の中を覗いてみたいものですね！

音楽の仕事を一緒にするのは今回が初めてだったのですが、それがこの「おはよう朝日です」のテーマソングで本当に良かったです。そして、僕たちが作ったサウンドに乗せて、Aぇ!group のメンバーが歌ってくれることも本当に嬉しく思っています。彼らのフレッシュで力強い声で関西の朝が始まると思うと、とてもワクワクしますよね。彼らの歌う声が、みなさんへの「いってらっしゃい」の代わりになることでしょう。

■ヒャダイン

幼い頃から大ファンだった槇原敬之さんの楽曲が新しい「おは朝」を彩る。こんな素敵な未来にアレンジで参加できて本当に幸せです。朝に前向きになれるようなアレンジを心がけました。そしてA ぇ!group の皆さんの素晴らしいボーカルで彩りが増しました。ボーカルグループとしての彼らを強調すべくボーカルバランスも調整しました。関西の皆さんの新しい朝を輝かせる曲になりますように！