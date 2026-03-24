熊本県八代市の小野泰輔市長が高速道路を時速１５２キロで走行し、道交法違反（速度超過）の疑いで摘発された問題で、同市議会は２３日、市長給料を５０％減額（４か月）する条例案を可決した。

小野氏は当初、減給期間を２か月とする意向を示していたが、厳しい批判を考慮して４か月とする条例案を提案した。４〜７月分で適用される。

小野氏は昨年１２月１８日、自家用車で九州道を運転中、法定速度（時速１００キロ）を５２キロ超過。罰金８万円の略式命令と９０日の運転免許停止処分を受けた。

２３日の市議会では、議員から「一歩間違えれば他者の命を奪いかねない暴走行為」「３か月も（事実を）伏せ続けていたのは隠蔽（いんぺい）とも受け取れ、リーダーの覚悟が欠如している」「過ちを犯した時の説明の仕方や責任の取り方はしっかりしている」といった意見が出され、条例案は賛成多数で可決された。

市によると、市長の月額給料は９２万５０００円で、４〜７月は４６万２５００円となる。小野氏は罰金を納付済みで、運転免許の講習は２回のうち１回が終わり、４月中旬頃にもう１回を受けるという。

また、問題発覚後、市役所には２３日午後５時までに計１０５件の電話やメールなどがあった。内訳は「辞職するべきだ」が最多の３１件で、激励が１６件などと続いた。