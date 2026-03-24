バスケットボール男子日本代表キャプテンであり、B.LEAGUE千葉ジェッツふなばし所属の富樫勇樹選手が23日、千葉県船橋市で行われた「バスケットボールクリニック」に登場しました。

この活動は、選手が自らバスケットボールの魅力や楽しさを伝えるもの。今回は船橋市内にある公立高校のバスケットボール部員(男子約50名、女子約30名)に向けて開催されました。この日は講師として、三遠ネオフェニックスのスキルディベロップメントコーチである大村将基さんも参加。富樫選手はお手本のような形でスキルを披露しながら、生徒にアドバイスを送るなど交流する様子を見せました。

イベントを終えた生徒たちは「プロの当たり前のレベルを肌で感じられた」、「自分の弱点を見つけられた、自主練でも取り入れていきたい」とコメント。今後の活動にも生かしていきたい思いを明かしました。

今後のクリニックの開催等の取り組みについて、富樫選手は「スキルを言葉にするのは得意ではない、でも行動するのが大事だと思う」とコメント。続けて「今回は高校生だったが、中学生、小学生も含め、子どもたちと一緒にバスケットをする機会を少しでも多くつくっていけたら」と語りました。