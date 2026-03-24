【ワークマン】1足あると活躍しそう！ デザインもお値段も可愛い♡「おしゃれスニーカー」

過ごしやすい日が増えて、自然と出かける頻度も高くなるこれからの時季。足元はやっぱり楽ちんなスニーカーが重宝します。そこでおすすめしたいのが、【ワークマン】から登場したスニーカー。プチプラながら、上品なデザインや素材感でコーデを格上げしてくれる予感！

異素材ミックスデザインが目をひくスニーカー

【ワークマン】「マンダムオーリートライアーバン」\3,900（税込）

スタイリッシュな異素材ミックスデザインのスニーカー。つま先部分にはスエードが使われており、高見えをサポートします。耐滑底や反射材が採用されているため、幅広いシーンで活躍しそう。カジュアルだけではなくきれいめコーデにもマッチしやすく、お値段以上に使えるかも。公式サイトによると「着地の衝撃を分散させる多格子形状インソール」を使用しているとのことで、足への負担が軽減できそうです。

春コーデの相棒になる軽量スニーカー

【ワークマン】「レトロスニーカー」\2,500（税込）

サイドの配色ラインが、スポーティーな雰囲気を醸し出すスニーカー。カジュアルなスウェットパンツと合わせたり、きれいめのワンピースに外しとして投入するのもおすすめ。モノトーンカラーやダークグリーンなどシックな色展開で、幅広いコーデにマッチしやすいのが嬉しいポイント。公式サイトには「軽量で履き心地◎」とあり、楽に履けそう。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M