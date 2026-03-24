身体がキレッキレ！　ウッチャンが新宿広場で挙動不審人物に…コント番組ロケの内村光良を発見

コントは生きた証

春本番のような陽気で、強い日差しが降り注いだ２月中旬の日曜日。新宿区の甲州街道沿いの商業ビルの前にある大きな広場には、若いカップルや家族連れなど、休日を楽しむ人たちの姿があった。そこに突如現れたのが、金髪クルクルパーマに水玉模様の蝶ネクタイ、ブルーのタキシード姿の紳士……。お笑いコンビ『ウッチャンナンチャン』のウッチャンこと、内村光良（61）である。

実はこれ、３月27日放送される新説コント番組『親切紳士』（フジテレビ系）のワンシーン。

「内村のコント番組といえば、NHKの『LIFE！ 〜人生に捧げるコント〜』が有名ですが、これはフジテレビで制作されたコントドラマ。’23年４月から放送された『内村と相棒』、そして現在放送中の『土曜RISE！ 「チャンハウス」』のスタッフと内村がタッグを組んで、企画段階から携わったと聞いています。“深夜帯だからこそできるコント”というチャレンジングなドラマ企画のようです」（テレビ誌ライター）

内村は、「困っている人がいるとついついお節介を焼いてしまう“親切すぎる紳士”」に扮し、さまざまなシチュエーションのコントを繰り広げるという。

冒頭に話を戻そう。ハンディカメラや、レフ板を持ったスタッフの準備が整い、スタートの声がかかると、内村はステッキ片手に軽快な足取りで躍るように走り出す。近くを歩くエキストラの若いカップルに指パッチンをしたり、サラリーマンの目の前でクルクル回転したり、はたから見れば、かなり挙動不審だが、その動きは還暦を過ぎているとは思えないほど、キレッキレだった。

コント師としての内村といえば『LIFE』を観てもわかるように、いわゆる“スタジオコント”を主戦場としている。’12年の『オリコンニュース』（８月31日配信）のインタビューでは、

〈コントは好きでやっているもの。たぶん一番の得意分野だと思っているので、続けるべきだと。“お笑い”にも大喜利、漫才、フリートーク…、いろんなジャンルがあるけれど、自分はスタジオコントなのかな。スタジオコントが一番好きなのかなって思います〉

と語っていた。それが今回は、屋外でのコント番組。共演陣も、今回が実に12年ぶりの共演となるお笑いトリオ『東京03』の飯塚悟志（52）や、俳優の野間口徹（52）など、これまでほとんど共演経験のない顔ぶれが登場する。’18年の『CUT』（’18年４月号）に掲載されたインタビュー記事では、

〈僕はコントで認められて世の中に出てきたので、自分の核となるところだと思っているんです。そして体の動けるうちにたくさん作品を残しておきたい。コントは生きた証ですね（笑）〉

と語っていた内村。新たなチャレンジは、お笑いの世界に新しい風を吹き込むに違いない。

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