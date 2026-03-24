在宅ワークでいつもは家にいるパパさんが不在にした日、ママさんとお留守番をしていた猫さんたち。翌日パパさんが帰宅しても、クールな反応を見せる猫さんでしたが…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で5万回再生を突破し、「めちゃめちゃ可愛い♡」「やっぱりパパもママも大好きなんだね」といったコメントが寄せられています。

【動画：いつも家にいるパパがいない日、『愛猫たち』は…可愛すぎる行動と『帰宅後の様子』】

ママさんとのお留守番

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、パパさんが泊まりのお出かけをしたある日の様子。まずは朝の恒例、「行ってくるよ」を繰り返すパパさんを『ささみ』くんと『ホルン』くんとママさんが、「はよ行け」と送り出したのだといいます。

夕方になるとお仕事中のママさんに交代で圧をかけ、ご飯の催促に成功したというふたり。普段通りに見えますが、ささみくんがパパさんの部屋の前で鳴いたり、ホルンくんがママさんにべったりだったりと、やはりどこか寂しさを感じていたようです。

パパさんの帰宅に…？

翌日の昼頃、朝に出勤したママさんを見送ってお留守番をするふたりが待つ家にパパさんが帰宅。部屋に入るなりホルンくんにただいまの挨拶をしたパパさんは、2階で過ごすささみくんのもとにも向かったといいます。

音で気がついていても、ベッドでじっと待っていたというささみくん。挨拶をするパパさんにクールな反応を見せますが、本当は嬉しいのでしょう。お顔を揉まれてもされるがままで、可愛い変顔に。微笑ましいふたりです。

なんだかんだパパさんが大好き

その後、さらにささみくんのツンデレっぷりは発揮されることに。パパさんの部屋を訪ねて膝の上にまで乗ったものの、ささみくんの目的は甘えにきた訳ではなく残念ながらご飯の催促…だったのですが…。

お腹が満たされると、なんと自らパパさんの膝の上に乗り、ついに甘えてくれたのだとか！ホルンくんがトイレハイで騒がしい中、落ち着いて寛ぎ始めたそう。1日ぶりのパパさんの温もりに大変満足気な様子のささみくんなのでした。

投稿には「なんだかんだでささみんパパ好きじゃん♡ツンデレだなーw」「パパさん居なくて寂しかったのかな？帰宅後はあまあまでしたね♡」「パパを探してるささみ尊い！」「ささみに甘えられうれしそうなパパさんがセットで可愛い」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『元野良猫のささみとホルン』では、ささみくんとホルンくんの日常の様子が投稿されています。ささみくんのパパさんへのパンチ必須の塩対応っぷりと今回のような甘えっぷり、どちらも楽しむことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「元野良猫のささみとホルン」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。