みんなに自慢したくなるぅぅぅ♡【スタバ】の「桜グッズ」に注目

毎回好評の【スターバックス】のシーズナルグッズ。2月18日から店頭でも春の限定グッズが並び始めているため、店内を彩るピンクとブルーの爽やかな色合いに目が留まった人も多いはず。そこで今回は、毎年人気の「桜グッズ」のなかから、自慢したくなりそうなアイテムを紹介します。

ふんわりやわらかな桜色にキュン

桜の花を連想するような淡いピンクのバッグに、桜の花びらを刺繍した「SAKURA2026保冷トートバッグ」。スタバで購入したフードを入れるときはもちろん、シンプルで上品なデザインなので、普段使いとしても活躍しそうです。現在は受注生産に切り替わっており、予約期間は3月25日までのため、気になる人はお早めに。

グリッターのきらめきで華やかなティータイムを

「SAKURA2026コースターシャイニーピンク」は、桜形のコースターの中で輝くグリッターのきらめきがとても華やか。よく見ると、グリッターの中には桜の花や花びらの形をしているものもあり、細かいところにも桜の可愛さが詰まっています。コースターは、色違いのエアリーブルーもあるため、2色揃えて色の違いを楽しむのもおすすめです。

持っているだけで気分が上がりそうな【スターバックス】の「桜グッズ」。今回紹介したグッズは予約販売品なので、確実にゲットするなら3月25日までの予約を忘れずに！

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※こちらの記事では@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：河合 ひかる