遠くで水を飲んでいた猫さんをエアなでなでしてみたら……。あまりにも尊すぎる反応がTikTokで話題に！投稿は、記事執筆時点で198万回以上も再生され、「察しのいい猫ちゃん」「なんて可愛い子なんだ～!!」「自分から寄ってくるの可愛すぎて死ぬ」といった声が寄せられました！

【動画：遠くで水を飲んでいる猫に『エアなでなで』してみた結果…198万再生された『尊すぎるリアクション』】

猫をエアなでなでしてみた！

TikTokアカウント「つるちゃん（@tsurunyan）」さまは、おしゃべり上手な猫「つる」ちゃんと飼い主さんの日常が更新されています。

ある日、少し離れた場所で水を飲んでいたというつるちゃん。そんなつるちゃんを眺めながら、飼い主さんは遠くにいるつるちゃんをエアなでなでしてみたのだそう。

遠くのつるちゃんに手をかざして、まるで撫でているかのように手を動かしていたという飼い主さん。すると……

飼い主の行動に…

飼い主さんの不可解な行動に気づいたつるちゃん。そして……

なんと水を飲むのを中断し、立ち上がって近づいてきてくれたのです！さらに……

撫でさせてくれました！なんて察しの良い猫ちゃんなのでしょう。

遠くにいる飼い主さんの気持ちをいち早く察して動いてくれるつるちゃん。とてもお利口さんですね！

尊すぎる反応がSNSで大反響

あまりにも可愛すぎるつるちゃんの反応は、TikTokに投稿されると多くのユーザーから注目を集め、記事執筆時点で198万回以上も再生されています。

コメント欄には「察しのいい猫ちゃん」「なんて可愛い子なんだ～!!」「自分から寄ってくるの可愛すぎて死ぬ」といった声が寄せられ、多くの人がその可愛らしさにほっこりしている様子です。

そんなつるちゃんの日常は、TikTokアカウント「つるちゃん」でご覧いただけます。ぜひ最近のつるちゃんの様子も覗いてみてくださいね！

つるちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「つるちゃん（@tsurunyan）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。