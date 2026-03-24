フライブルクMF鈴木唯人のプレーが話題

ドイツ1部フライブルクの日本代表MF鈴木唯人は現地時間3月22日のブンデスリーガ第27節ザンクト・パウリ戦で得意のドリブルから決勝点を演出し、2-1の勝利に貢献した。

その「エグすぎる推進力」が注目を集めた。

1-1で迎えた後半33分のプレーだった。左サイドでパスを受けて自陣からドリブルを開始すると、DF3人を引き付けながらペナルティーエリア手前までボールを一気に運んだ。そこから右サイドのFWシリアケ・イリエへ預けると、そのイリエのシュートからFWイゴール・マタノビッチの決勝点が生まれた。

スポーツチャンネル「DAZN」のXは鈴木のドリブルを「エグすぎる推進力」と称してゴール動画を公開。そのパフォーマンスに対しては「これこそ”The鈴木唯人”」「最高だ」「酷いピッチでもさすが」「毎節活躍しだした」「ノリノリだね」「このまま調子維持すればW杯当確ラインじゃないか…？？」といったコメントが寄せられていた。

好調を維持して半年ぶりに代表復帰を果たした鈴木。サムライブルーの一員としてもインパクトを残すことができるのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）