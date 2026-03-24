ＡＫＢ４８の向井地美音（２８）が、４月３日に東京・国立代々木第一体育館で卒業コンサートを開催する。２０１３年の加入当初から中心メンバーとして活躍し、１９年からの約５年間は３代目総監督も務めた。このほどスポーツ報知などの取材に応じ、１３年にわたる活動の振り返りや、コンサートへの意気込みなどを語った。

アイドル人生の区切りを前に、向井地の表情は晴れやかだった。「ＡＫＢ４８のストーリー性がある部分が好きなんですけど、自分が作ってきた物語はすごく大好きだなと言えるような１３年だったかなと思います」。酸いも甘いも経験してきた軌跡は、何ものにも代えがたい財産として心に刻まれている。

パフォーマンスでは堂々とした振る舞いが印象的だが、もともとは自分に自信がない性格。「歌とかダンスとかトークとか、それぞれ特技を持った状態で入ってくる子が多いですけど、私って本当に何もない状態だったなって…」。今でもステージを離れると小さく見えてしまうほど控えめな姿に様変わりしてしまう。

それでも唯一、胸を張って言えることがある。「やっぱりＡＫＢ４８愛だけは貫けたかなと。加入したときからＡＫＢ４８が大好きですって言って、逆にそれしか私の強みはなかった」。１８年には「ＡＫＢ４８グループ センター試験」で１位を獲得するなど、グループへの思いは誰にも負けなかった。

その愛を引っさげ、１９年には３代目総監督に就任。約５年にわたってメンバーを先導してきたが、葛藤の日々だったと振り返る。

「自分の感情をなるべく押し殺さないといけないみたいな感覚があった。セットリストを作るときも、私が好きでその曲を入れてるのか、ファンが求めてるから入れてるのか、何が普通なのか分からなくなったこともあった。自分が素でいられない感覚はありました。純粋に大好きって気持ちだけではやっていけないんだなと。悩むことも多かったし、自分の作るＡＫＢ４８をなかなか好きって思えない時期もあったかもしれないです」

一方で、「メンバーが好きな気持ちは変わらなかったです」とすぐに顔を上げた。「メンバーみんなの力で『今のＡＫＢ４８も良いよね』って空気感に持って行ってくれた。私も今のＡＫＢ４８も大好きだなと最終的に思えるようになったので、メンバーの存在は大きかったなと思います」。コロナ禍で思うような活動ができない時期もあったが、たくさんの人の手を借りながら乗り切ることができた。

総監督を退任した２４年には、卒業も頭をよぎったというが「自分の中で（グループ結成）２０周年を現役メンバーとして迎えたいという願いがあった。そこでまた気持ちが切り替わって、いちアイドルとして頑張ろうと思ってここまでやってきました」と告白。ＯＧが集結した日本武道館公演のほか、６年ぶりにＮＨＫ紅白歌合戦への出場も果たし「まさかこんな盛大になるとは正直思ってなかった。夢のようなラストを迎えられたのはびっくりでしたし、ここまで頑張ってきて良かったなと思いました」と感慨に浸った。

そんな盛りだくさんなアイドル活動の最後の思い出になるであろう卒業コンサート。グループを客観視することが身に染みついていたからか「最初はやりたい曲が１つしか出てこなかった」というが、何度も考え直すうちに忘れかけていた本心を取り戻した。「今は曲の尺が長すぎて困りますって言われてるくらいやりたい曲があふれ出てきた。実は自分のやりたいこととか好きなこととかたくさんあったんだなと最後に気づきました」。ありのままの欲をふんだんに取り込んだセットリストで集大成を飾るつもりだ。

幼少期から子役として活動し、高校１年時にグループへ加入。仕事の影響で学校へ通えない日々もあった。「『ザ・青春』みたいなのを学生として味わった感覚がない。学生として過ごすの時間って大体１２年くらいかなと思うんですけど、それと同じくらいの時間をＡＫＢ４８で過ごした。私もやっと青春にさよならできるところまで活動したと思ってるんです」。だからこそ、卒コンの最後の瞬間は「『我が青春に悔いなし』って言葉で終われたら良いな」と描く。最初で最後の自分に向けたステージで、１３年分の思いをぶつける。

◆向井地 美音（むかいち・みおん）１９９８年１月２９日、埼玉県出身。２８歳。９９年、子役としての活動を開始。２０１３年、ＡＫＢ４８の１５期生オーディションに合格。１６年、４４枚目シングル「翼はいらない」で表題曲初センター。１９年、３代目総監督に就任。２４年、総監督を勇退。愛称・みーおん。