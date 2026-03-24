新日本プロレスは２３日、４月４日に両国国技館で開催する「ＳＡＫＵＲＡ ＧＥＮＥＳＩＳ ２０２６」の主要対戦カードを発表した。

メインイベントのＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太が「ＮＪＣ」覇者のカラム・ニューマンを迎え撃つ２度目の防衛戦など４大タイトルマッチが行われる。

タイトル戦では、ＩＷＧＰタッグ王者のＹｕｔｏ―Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲの「Ｋｎｏｃｋ ｏｕｔ ｂｒｏｔｈｅｒｓ」は、ザック・セイバーＪｒ．、大岩陵平と５度目の防衛戦を行う。

昨年の「ＷＯＲＬＤ ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ」優勝チームのザック、大岩は、今年１・５大田区大会でも王者チームに挑戦し敗れたが３・２１長岡大会での８人タッグでＩｃｅが大岩へ「オレのこと、大っ嫌いなんやろ？ オレはよ、テメーのこと、大っ嫌いやから、テメーのことはマジ、ブチのめしてえんだよ！」と再戦を要求。大岩は「新日本プロレスは“ＫＩＮＧ ＯＦ ＳＰＯＲＴＳ”だ、ケンカじゃねえんだよ！ もちろん、ケンカは買わない。オレは、オレのスタイル、オレのプロレス、オレのプロのレスリングで、オマエのＩＷＧＰタッグのベルト、狙ってるから。アー・ユー・レディ 、ザック？」と再挑戦をアピールしＩｃｅも受諾し３か月後のリベンジマッチが実現した。

◆４・４両国決定済みカード

▼ＩＷＧＰヘビー級選手権

王者・辻陽太 ｖｓ 挑戦者・カラム・ニューマン

▼ＩＷＧＰタッグ王座戦

王者組・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ ｖｓ 挑戦者組・ザック・セイバーＪｒ．、大岩陵平

▼ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座戦

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ 挑戦者・海野翔太

▼ＮＥＶＥＲ６人タッグ王座戦

王者組・ボルチン・オレッグ、後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ ｖｓ 挑戦者組・成田蓮、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ

▼８人タッグマッチ

ウルフアロン、ＹＯＨ、矢野通、マスター・ワト ｖｓ ドン・ファレ、ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、金丸義信

▼６人タッグマッチ

鷹木信悟、石森太二、ロビー・エックス ｖｓ ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング

▼タッグマッチ

真壁刀義、タイガーマスク ｖｓ ハートリー・ジャクソン、藤田晃生

▼第０試合（午後３時半・開始予定）

ＫＵＳＨＩＤＡ、安田優虎 ｖｓ 松本達哉、中原大誠