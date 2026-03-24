３・２１長岡で激しくぶつかったＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（左）と大岩陵平（写真提供・新日本プロレス）

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　新日本プロレスは２３日、４月４日に両国国技館で開催する「ＳＡＫＵＲＡ　ＧＥＮＥＳＩＳ　２０２６」の主要対戦カードを発表した。

　メインイベントのＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太が「ＮＪＣ」覇者のカラム・ニューマンを迎え撃つ２度目の防衛戦など４大タイトルマッチが行われる。

　タイトル戦では、ＩＷＧＰタッグ王者のＹｕｔｏ―Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲの「Ｋｎｏｃｋ　ｏｕｔ　ｂｒｏｔｈｅｒｓ」は、ザック・セイバーＪｒ．、大岩陵平と５度目の防衛戦を行う。

　昨年の「ＷＯＲＬＤ　ＴＡＧ　ＬＥＡＧＵＥ」優勝チームのザック、大岩は、今年１・５大田区大会でも王者チームに挑戦し敗れたが３・２１長岡大会での８人タッグでＩｃｅが大岩へ「オレのこと、大っ嫌いなんやろ？　オレはよ、テメーのこと、大っ嫌いやから、テメーのことはマジ、ブチのめしてえんだよ！」と再戦を要求。大岩は「新日本プロレスは“ＫＩＮＧ　ＯＦ　ＳＰＯＲＴＳ”だ、ケンカじゃねえんだよ！　もちろん、ケンカは買わない。オレは、オレのスタイル、オレのプロレス、オレのプロのレスリングで、オマエのＩＷＧＰタッグのベルト、狙ってるから。アー・ユー・レディ　、ザック？」と再挑戦をアピールしＩｃｅも受諾し３か月後のリベンジマッチが実現した。

　◆４・４両国決定済みカード

　▼ＩＷＧＰヘビー級選手権

王者・辻陽太　ｖｓ　挑戦者・カラム・ニューマン

　▼ＩＷＧＰタッグ王座戦

王者組・Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ　ｖｓ　挑戦者組・ザック・セイバーＪｒ．、大岩陵平

　▼ＮＪＰＷ　ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座戦

王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ　ｖｓ　挑戦者・海野翔太

　▼ＮＥＶＥＲ６人タッグ王座戦

王者組・ボルチン・オレッグ、後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ　ｖｓ　挑戦者組・成田蓮、高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ

　▼８人タッグマッチ

ウルフアロン、ＹＯＨ、矢野通、マスター・ワト　ｖｓ　ドン・ファレ、ＤＯＵＫＩ、ＳＨＯ、金丸義信

　▼６人タッグマッチ

鷹木信悟、石森太二、ロビー・エックス　ｖｓ　ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング

　▼タッグマッチ

真壁刀義、タイガーマスク　ｖｓ　ハートリー・ジャクソン、藤田晃生

　▼第０試合（午後３時半・開始予定）

ＫＵＳＨＩＤＡ、安田優虎　ｖｓ　松本達哉、中原大誠