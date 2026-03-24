竹下佳江さん

写真拡大

　元バレーボール全日本女子セッターの竹下佳江さんが２４日までにＳＮＳを更新。夫で元プロ野球選手の江草仁貴さん（阪神コーチ）と子ども２人との家族写真を投稿し、自身の４８歳の誕生日を祝ってもらったことを明かした。

　自身のインスタグラムに「＃時差投稿　＃３月１８日　＃誕生日　＃家族にお祝いしてもらった日　＃ありがとう」のハッシュタグで書き出すと、「何歳になってもお祝いしてもらえる幸せ　忙しく頭も体も心も大変な時に時間をつくってくれてありがとう　花より団子　美味しい食事とお酒大満足　そしてたくさんのお祝いメッセージにギフトありがとうございました　幸せを感じた最高な日　親に感謝　大切な人達　大切な縁を繋ぐ人間関係の整理　年を重ねシンプルに楽しく笑顔いっぱいで過ごす為に　後悔のない人生を」とつづった。

　この投稿に対して「美男美女なご夫婦で、大ファンです　お誕生日おめでとう御座います」「テンさんおめでとうございます」「ｈａｐｐｙ　ｂｉｒｔｈｄａｙ　ステキな一年になりますように」などのコメントが寄せられている。竹下さんと江草さんは２０１２年に結婚。１５年５月に第１子長男、１８年２月に第２子次男が誕生した。