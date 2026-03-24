元バレーボール全日本女子セッターの竹下佳江さんが２４日までにＳＮＳを更新。夫で元プロ野球選手の江草仁貴さん（阪神コーチ）と子ども２人との家族写真を投稿し、自身の４８歳の誕生日を祝ってもらったことを明かした。

自身のインスタグラムに「＃時差投稿 ＃３月１８日 ＃誕生日 ＃家族にお祝いしてもらった日 ＃ありがとう」のハッシュタグで書き出すと、「何歳になってもお祝いしてもらえる幸せ 忙しく頭も体も心も大変な時に時間をつくってくれてありがとう 花より団子 美味しい食事とお酒大満足 そしてたくさんのお祝いメッセージにギフトありがとうございました 幸せを感じた最高な日 親に感謝 大切な人達 大切な縁を繋ぐ人間関係の整理 年を重ねシンプルに楽しく笑顔いっぱいで過ごす為に 後悔のない人生を」とつづった。

この投稿に対して「美男美女なご夫婦で、大ファンです お誕生日おめでとう御座います」「テンさんおめでとうございます」「ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ステキな一年になりますように」などのコメントが寄せられている。竹下さんと江草さんは２０１２年に結婚。１５年５月に第１子長男、１８年２月に第２子次男が誕生した。