はち切れそう…TWICE・ジヒョ、布少なめ衣装でみせたボリューム感に視線集中「何てこと！」

TWICEのジヒョが、大胆な姿で視線を集めた。

ジヒョは3月23日、自身のインスタグラムを更新し、「Taipei」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ジヒョ、“はち切れそう”なボリューム感

公開された写真は、3月20日から22日（現地時間）に台湾・台北ドームで開催されたワールドツアーのオフショットと見られる。

写真のジヒョは、煌びやかなビジューを全面にあしらった白のクロップドトップスを着用。引き締まったウエストとボリューム感のあるスタイルを披露し、視線を奪っている。

また、寝そべるようなポーズを取った写真では、どこか妖艶な雰囲気を漂わせ、見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは「この世のものとは思えない美しさ」「目のやり場に困る…」「何てこと！」「最高」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。来る4月には、東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で公演を行う予定だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。