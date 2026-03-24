

収穫したトリュフを手にする農園オーナーのジェイソン・メズマンさん（左）と、8匹いる「トリュフ探知犬」のうちの1匹。メズマンさんは犬の訓練士でもある=2021年6月14日、キャンベラ近郊、小暮哲夫撮影

愛らしいラブラドールが地面をクンクン。ここ掘れワンワンと合図した場所を掘ると、出てきたのは「黒いダイヤ」とも呼ばれる高級食材トリュフ！ オーストラリアで、犬と一緒に楽しむ「トリュフ狩り」が大人気だ。決して安くはない参加費でも参加者が途切れない、その魅力とは？

この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「地球を食べる」で2021年6月21日に配信された記事を再構成してお届けしています。本編記事はこちらから

「トリュフ狩り」のポイント4つ

訓練された犬が香りを見つけ、参加者が自らスコップで掘り出す体験型ツアー。フレンドリーな雰囲気が、若者や家族連れに大ウケ

収穫後は採れたてトリュフのフルコースを堪能。スープ、ステーキ、デザートまで、贅沢にトリュフを使った料理が楽しめる。お値段以上の価値アリ？

豪州のトリュフ生産は1990年代に始まり急成長中。北半球と季節が逆なため、欧州産が出回らない時期に輸出できるのが強み。除草剤や農薬を使わず、日本でも人気に

高級食材だが、「少しの量なら家庭でも楽しめる」と生産者は語る。気取らずに食を楽しむ豪州らしい、食文化の新しい波として定着している

もっと知りたい

1, スマホで検索「トリュフ狩り」

豪州では地図アプリで「トリュフ狩り」と検索すると、多くの農場がヒットする。首都キャンベラから車で15分の場所にある農場では、元ドッグトレーナーのオーナーがツアーを開催。参加者が実際に犬をなでながら、地面を掘って収穫できるカジュアルさが売りだ。

2, 「体験」に価値を見出す豪州人

ツアー料金はそれなりの高額設定だが、連日予約で埋まるほどの人気ぶりだ。移民社会で食への好奇心が強い豪州人は、単に食べるだけでなく「体験」に価値を見出す。実際に森に入り、土に触れ、その場で味わう3時間のコースは、金額以上の「素晴らしい体験」として若者にも受け入れられている。

3, 南半球のメリットと輸出戦略

豪州でトリュフ栽培が始まったのは1993年。最大の強みは、北半球と季節が真逆であることだ。本場フランスなどがオフシーズンの5月〜9月に収穫できるため、海外での販路拡大が期待できる。すでに生産量は急増しており、日本やシンガポールなど60以上の国や地域に輸出。除草剤や農薬を使わず、品質の高さで海外で評価されている。

4, 黒いダイヤの香りは「ワサビ」？

トリュフの香りをどう感じるかは人それぞれ。参加者からは「炭火焼きマッシュルーム」「ワサビ」「カキ（牡蠣）」など様々な感想が飛び交う。この農場では、トリュフをペースト状にして苗木に注入する手法で、通常8〜10年かかるところを2年半で収穫に成功。新鮮な香りを直接かぐ体験は、レストランでは決して味わえない贅沢だ。

記者の食レポ

採れたてトリュフに鼻を近づけると、ワサビのようなツンとした香りを感じた。収穫後に食べたデザートのトリュフ入りパンナコッタは、前日から仕込んだ香りと、直前にかけたフレッシュな香りの「2層の風味」が絶品。取材当時のレートで約2万円と決して安くはない参加費だが、犬と戯れながらこの味を楽しめるなら納得の価格だ。

より詳しく知りたい人はこちら

トリュフ狩り体験のあとに楽しめるコース料理。トリュフ入りのカリフラワースープとブルスケッタ=2021年6月14日、キャンベラ近郊、小暮哲夫撮影

朝日新聞（デジタル）地球を食べる

愛らしいラブラドールがここ掘れワンワンと合図した場所を掘ると、出てきたのは高級食材トリュフ！ オーストラリアで大人気の「トリュフ狩り」の魅力とは？

犬と一緒にトリュフ狩り 2万円でも詰めかける豪州人

関連記事はこちら

聖地に根付く異国の味 １月のクリスマス、深い縁をたどった

タピオカティーより「チェー」 ベトナムで愛されるぜんざいスイーツ

犬と一緒にトリュフ狩り 2万円でも詰めかける豪州人

エチオピア風サンドと寿司のカフェ 国際結婚が生んだ味

「地球をつまみ食い」シリーズ

世界中を飛び回る朝日新聞の記者が、各地の「食」を訪ね歩く名物コーナー「地球を食べる」。その中から「傑作」をコンパクトにお届けします。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、世界の「うまい」をつまみ食いしませんか？

◆シリーズの一覧はこちらから