ホンダ・エヌバンを一部改良

ホンダは軽商用バン『ホンダNバン（N-VAN）』を一部改良し発売した。

【画像】一部改良を受けた『ホンダNバン』とBEV版の『Nバン・イー』 全92枚

今回の改良では、安全運転支援システム『ホンダセンシング』の機能を充実させるとともに、商用・ホビー用途の両面で利便性を高めた。



ホンダが『Nバン』を一部改良し発売。 ホンダ

また、アウトドアスタイルを特長とする『ファン（FUN）』グレードの特別仕様車『ネイチャースタイル（NATURE STYLE）』に、待望のターボ仕様が追加された。

改良新型『ホンダNバン』の価格は、『G（FF/CVT）』の149万8200円から、『FUN・ターボ 特別仕様車ネイチャー・スタイル（4WD/CVT）』の226万9300円までとなっている。

利便性と安全性能の向上

改良新型『ホンダNバン』では、全タイプに運転情報を分かりやすく表示する『7インチTFT液晶メーター』を新たに採用した。

また、『ファン』グレードにおいては、USB端子を従来のType-AからType-Cへと変更し、デジタルデバイスの使い勝手を向上させている。



ホンダNバン全車に『7インチTFT液晶メーター』を採用。 ホンダ

メカニズム面では、全タイプに『フロントパーキングセンサー』と『衝突後ブレーキシステム』を標準装備し、安全性能を底上げした。

さらに、『G』および『L』グレードには新たに『プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ』を搭載したほか、CVT車には『急アクセル抑制機能』が採用された。