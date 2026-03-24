アストロズの今井達也投手（27）のメジャーデビュー戦が29日（日本時間30日）のエンゼルス戦に決まった。米メディア「ジ・アスレチック」のチャンドラー・ローム記者が23日（日本時間24日）、自身のXで報じた。

今井は当初、先発3番手としての起用が有力とみられていた、地元紙ヒューストン・クロニクルのマット・カワハラ記者によると、今井が「開幕4人目」となったのは、アストロズの日程上、4人目は2度目と3度目の先発が休みを1日ずつ挟んで中5日で登板できるからだという。

今井は23日(同24日)、開幕前最後の調整登板として、本拠ダイキンパークで3Aシュガーランドとの練習試合に先発する。19日(同20日)にフロリダ州ウエストパームビーチの球団施設での練習前に「こっちで投げるより、シーズンで使う球場で投げた方がいいかなと思います」と語っていた。

アストロズは26日（同27日）のエンゼルス戦でハンター・ブラウンが開幕投手を務める。開幕ローテーションはブラウン、マイケル・バローズ、クリスチャン・ハビエル、今井、ランス・マクラーズの5人となる。