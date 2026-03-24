「ほんとうにすごい」… NHK大阪の“お天気の塩見さん”、京都大学の博士号取得 京大伝統の博士ストール姿
NHK大阪の番組などで活躍する気象キャスターの塩見泰子が23日、自身のインスタグラムを更新し、京都大学の博士課程修了を報告した。
【写真】 塩見泰子キャスター、京都大学博士の学位を披露 京大伝統の博士ストール姿
塩見キャスターは、卒業式ショットを添えて「本日（2026年3月23日)、博士号（人間・環境学）を授与いただきました。祖母が母にあつらえ私が受け継いだ着物に、京大伝統の博士ストール。紫色の重みは想像以上で嬉しかったですし、身が引き締まる思いでした」と喜び。
キャスターと大学院生の二刀流で、認知神経科学の観点から「記憶に残る情報の伝え方」に向き合ってきた。
「博士を取得する道のりは、決して平坦なものではありませんでしたが、『自分が楽しいと感じるからこそ挑戦したい』という気持ちを大切に、一つひとつ積み重ねてきました」と感謝を伝え、「これからも、学び続けることを楽しみながら、さらに成長していけるよう頑張ります」とつづった。
これに対して「ほんとうにすごいことです」「まさに努力のたまものですねー」「早朝からの番組出演であるにも関わらず、課程博士号取得ご立派です」など、祝福の声が多数寄せられている。
塩見キャスターは大阪市出身。同志社大学文学部心理学科卒業。福井テレビのアナウンサーを経て、NHK大阪『ニュースほっと関西』『ニュース きん5時』『おはよう関西』などに出演し、“お天気の塩見さん”として親しまれる。一方、京都大学大学院人間環境学研究科の修士課程を修了し、2022年4月には博士課程に入学していた。
【写真】 塩見泰子キャスター、京都大学博士の学位を披露 京大伝統の博士ストール姿
塩見キャスターは、卒業式ショットを添えて「本日（2026年3月23日)、博士号（人間・環境学）を授与いただきました。祖母が母にあつらえ私が受け継いだ着物に、京大伝統の博士ストール。紫色の重みは想像以上で嬉しかったですし、身が引き締まる思いでした」と喜び。
「博士を取得する道のりは、決して平坦なものではありませんでしたが、『自分が楽しいと感じるからこそ挑戦したい』という気持ちを大切に、一つひとつ積み重ねてきました」と感謝を伝え、「これからも、学び続けることを楽しみながら、さらに成長していけるよう頑張ります」とつづった。
これに対して「ほんとうにすごいことです」「まさに努力のたまものですねー」「早朝からの番組出演であるにも関わらず、課程博士号取得ご立派です」など、祝福の声が多数寄せられている。
塩見キャスターは大阪市出身。同志社大学文学部心理学科卒業。福井テレビのアナウンサーを経て、NHK大阪『ニュースほっと関西』『ニュース きん5時』『おはよう関西』などに出演し、“お天気の塩見さん”として親しまれる。一方、京都大学大学院人間環境学研究科の修士課程を修了し、2022年4月には博士課程に入学していた。