俳優・鈴木福の妹で女優の鈴木夢が２３日までにＳＮＳを更新。母校に訪れた様子を公開した。

自身のインスタグラムに「母校、堀越高等学校ダンス部卒業公演にゲスト出演させていただきました。ダンス部とは在学中、コースは違ったけど、学校行事で一緒に踊ったり、今の2・3年生ともいろんな場面で関わらせてもらっていました。大好きな学校、大好きなダンス部の卒業公演に出演できたこと、本当に嬉しかったです。お世話になっていた先生方にもお会いできて、変わらない暖かさが嬉しくて、、本当に大好きな場所だと感じました。そして今回、初めて作品をプロデュースさせていただき、テアトルアカデミーの子たちのオーディションから、選曲・振り付け・構成・指導まで全て担当させていただきました。このような貴重な機会をくださり、支えてくださったマネージャーさん方には感謝の気持ちでいっぱいです。一から作品を創ることは初めてで、難しいと感じることもたくさんあったけど、それ以上に楽しいが大きくて、改めてダンスが大好きだと感じました。一緒に踊ってくれたみんな、ついてきてくれて本当にありがとう！また一緒に踊れる日を楽しみにしています！」などとつづった。

この投稿には「プロデュースなんて凄い みたかったな、、これからも沢山の挑戦してね！」「母校に呼んでいただけるなんてすごい」「大舞台をすべて担当したとは凄すぎる！」などの声が寄せられている。