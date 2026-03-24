スイングが自然に動けるようになるコツとは！？【ナイスショットは骨で打つ！/福田尚也】

ゴルフスイングで筋肉も骨も意識して動かすのはタブー！

「意識しない」ことが骨格にまかせた自然な動きになるコツ

効率のいい体の動きとは、骨格にまかせた自然体の動きです。骨にまかせて動くといっても筋肉は使われるものですから、筋肉を使わないのとは違います。

骨格を動かしているのは、体の表層部の筋肉（インナーマッスル）です。表層部の筋肉を上手く使って、外側の筋肉（アウターマッスル）は余分な力が抜けている状態が理想です。

人間の体とは不思議なもので、意識すると途端にうまく動けなくなり、無意識であれば体がスムーズに動かせます。心の変化で動きも変わりますから筋肉と同様で、骨格も本当は意識しないのがいいのです。

「骨格から考える」とか「骨格でイメージする」といった表記が本書にたびたび出てきますが、それは説明に具体性を持たせるためで、なるべくなら骨格にまかせた動きは「無意識」や「自然体」であることを念頭に入れてください。

筋肉も骨も意識して動かすのはタブー

私はジュニアゴルファーの育成に力を入れていますが、10歳くらいの子供が一番よい体使いをしています。力もなく、頭で考えることもないので、骨格にまかせた自然な動きができるのです。

大人は筋力もあるので、意識したことを無理にやろうとします。それが自然な動きにならない一番の原因です。意識するという表現は筋肉であろうと骨であろうとタブーです。

では、どうやって体を動かすか？ それはイメージです。体は考えて動いていません。イメージしたことを体が勝手にやってくれます。

最初、動きを覚えるときにはもちろん考えながらやりますが、その段階ではぎこちなくて自然な動きとはなりません。

それを繰り返しながら無意識に変換できたときに、自然な動きとなるのです。

【出典】『ナイスショットは骨で打つ！』著者：/福田尚也