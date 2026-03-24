【日本】

消費者物価指数（2月）08:30

予想 1.5% 前回 1.5%（前年比)

予想 1.7% 前回 2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30

予想 52.6 前回 53.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30

予想 49.4 前回 50.9（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00

予想 49.5 前回 50.8（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00

予想 51.0 前回 51.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30

予想 53.1 前回 53.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30

予想 50.1 前回 51.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30

予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45

予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)



リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00

予想 -9.0 前回 -10.0（リッチモンド連銀製造業指数)



※予定は変更することがあります

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