【日本】
消費者物価指数（2月）08:30
予想　1.5%　前回　1.5%（前年比)
予想　1.7%　前回　2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想　52.6　前回　53.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想　49.4　前回　50.9（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00
予想　49.5　前回　50.8（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00
予想　51.0　前回　51.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想　53.1　前回　53.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想　50.1　前回　51.7（製造業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想　2.4%　前回　2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　3.4%　前回　2.8%（単位労働費用・前期比)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想　51.2　前回　51.6（製造業PMI・速報値)　
予想　52.1　前回　51.7（非製造業PMI・速報値)
予想　52.1　前回　51.9（コンポジットPMI・速報値)

リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想　-9.0　前回　-10.0（リッチモンド連銀製造業指数)

※予定は変更することがあります