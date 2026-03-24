本日の予定【経済指標】
【日本】
消費者物価指数（2月）08:30
予想 1.5% 前回 1.5%（前年比)
予想 1.7% 前回 2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想 52.6 前回 53.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想 49.4 前回 50.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00
予想 49.5 前回 50.8（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00
予想 51.0 前回 51.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想 53.1 前回 53.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想 50.1 前回 51.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想 -9.0 前回 -10.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（2月）08:30
予想 1.5% 前回 1.5%（前年比)
予想 1.7% 前回 2.0%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想 52.6 前回 53.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想 49.4 前回 50.9（製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00
予想 49.5 前回 50.8（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:00
予想 51.0 前回 51.9（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想 53.1 前回 53.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想 50.1 前回 51.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
【米国】
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第4四半期）21:30
予想 2.4% 前回 2.8%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 3.4% 前回 2.8%（単位労働費用・前期比)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想 51.2 前回 51.6（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.7（非製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 51.9（コンポジットPMI・速報値)
リッチモンド連銀製造業指数（3月）23:00
予想 -9.0 前回 -10.0（リッチモンド連銀製造業指数)
※予定は変更することがあります