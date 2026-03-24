タレントJOY（40）が23日夜、Xを更新。一部ユーザーに「ブロック」を通達した。

JOYが米イスラエルのイラク攻撃などに端を発した中東情勢のさらなる不安定化などをうけ、株価が大幅下落した23日午前の更新で「先週まであったはずの株の含み益がなくなってるんですけど、これって捜索願い出した方がいいですか？仲間います？」と投稿した。

これには、同様に株価急落で含み損を抱えた人たちから「私もなくなりました」「私も見たことのないマイナスが出てます（笑）」「仲間です。影も形もなくなりました」などとさまざまな共感の声が寄せられた。

しかし一部ユーザーが「つまんねーポスト」と中傷的な内容のポストをした。JOYはこのポストを添付し「僕がつまらないのは全然いいんです」と切り出しつつ、このユーザーに着いて「がおもしろいとか分かるタイプの人じゃないと思うし、こういうリプをわざわざしてやろうって感覚を持ってる時点でちょっぴり気持ち悪い人なんだと思うんです。ちょっぴりですよ。お互い成長しましょう！一応ブロックしますね」と笑顔の絵文字を添え、ブロックを伝えた。

この一連のやり取りに対し「JOYは面白い」「JOYが長年芸能界で生き残ってるってのが答えよな(敬称略)」「JOYさんは面白いですよ」「JOYはめちゃくちゃ面白い」「JOYさん最近かなり面白い！ユージとの掛け合い最高」「JOYは面白いぞ！！」などと“JOYは面白い派”のコメントが多く寄せられていた。