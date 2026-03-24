　24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1940円高の5万2980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

61946.24円　　ボリンジャーバンド3σ
59796.83円　　ボリンジャーバンド2σ
57647.41円　　ボリンジャーバンド1σ
55498.00円　　25日移動平均
55177.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円　　一目均衡表・基準線
53595.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53348.59円　　ボリンジャーバンド-1σ
53326.67円　　75日移動平均
53110.00円　　一目均衡表・転換線
53068.00円　　5日移動平均
52980.00円　　24日夜間取引終値
51515.49円　　23日日経平均株価現物終値
51199.17円　　ボリンジャーバンド2σ
49049.76円　　ボリンジャーバンド3σ
47338.65円　　200日移動平均


株探ニュース