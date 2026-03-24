日経225先物テクニカルポイント（24日夜間取引終了時点）
24日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1940円高の5万2980円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
61946.24円 ボリンジャーバンド3σ
59796.83円 ボリンジャーバンド2σ
57647.41円 ボリンジャーバンド1σ
55498.00円 25日移動平均
55177.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53348.59円 ボリンジャーバンド-1σ
53326.67円 75日移動平均
53110.00円 一目均衡表・転換線
53068.00円 5日移動平均
52980.00円 24日夜間取引終値
51515.49円 23日日経平均株価現物終値
51199.17円 ボリンジャーバンド2σ
49049.76円 ボリンジャーバンド3σ
47338.65円 200日移動平均
株探ニュース
61946.24円 ボリンジャーバンド3σ
59796.83円 ボリンジャーバンド2σ
57647.41円 ボリンジャーバンド1σ
55498.00円 25日移動平均
55177.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・基準線
53595.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
53348.59円 ボリンジャーバンド-1σ
53326.67円 75日移動平均
53110.00円 一目均衡表・転換線
53068.00円 5日移動平均
52980.00円 24日夜間取引終値
51515.49円 23日日経平均株価現物終値
51199.17円 ボリンジャーバンド2σ
49049.76円 ボリンジャーバンド3σ
47338.65円 200日移動平均
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