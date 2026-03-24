　24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比114.5ポイント高の3558.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4095.56ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3968.88ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3842.20ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3715.52ポイント　　25日移動平均
3705.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3609.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3588.84ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3588.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3587.54ポイント　　75日移動平均
3571.40ポイント　　5日移動平均
3558.50ポイント　　24日夜間取引終値
3486.44ポイント　　23日TOPIX現物終値
3462.16ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3335.48ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3252.75ポイント　　200日移動平均


株探ニュース