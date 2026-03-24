24日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比114.5ポイント高の3558.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4095.56ポイント ボリンジャーバンド3σ

3968.88ポイント ボリンジャーバンド2σ

3842.20ポイント ボリンジャーバンド1σ

3715.52ポイント 25日移動平均

3705.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・基準線

3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3588.84ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3588.00ポイント 一目均衡表・転換線

3587.54ポイント 75日移動平均

3571.40ポイント 5日移動平均

3558.50ポイント 24日夜間取引終値

3486.44ポイント 23日TOPIX現物終値

3462.16ポイント ボリンジャーバンド2σ

3335.48ポイント ボリンジャーバンド3σ

3252.75ポイント 200日移動平均





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