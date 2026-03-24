　24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

812.95ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
792.03ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
771.12ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
750.20ポイント　　25日移動平均
737.40ポイント　　5日移動平均
733.33ポイント　　200日移動平均
732.00ポイント　　一目均衡表・基準線
732.00ポイント　　一目均衡表・転換線
729.28ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
712.21ポイント　　75日移動平均
708.37ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
705.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
705.16ポイント　　23日東証グロース市場250指数現物終値
703.00ポイント　　24日夜間取引終値
687.45ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
684.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）


株探ニュース