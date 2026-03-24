24日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



812.95ポイント ボリンジャーバンド3σ

792.03ポイント ボリンジャーバンド2σ

771.12ポイント ボリンジャーバンド1σ

750.20ポイント 25日移動平均

737.40ポイント 5日移動平均

733.33ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・基準線

732.00ポイント 一目均衡表・転換線

729.28ポイント ボリンジャーバンド-1σ

712.21ポイント 75日移動平均

708.37ポイント ボリンジャーバンド2σ

705.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

705.16ポイント 23日東証グロース市場250指数現物終値

703.00ポイント 24日夜間取引終値

687.45ポイント ボリンジャーバンド3σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）





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