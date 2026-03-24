日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。3月24日（火）の放送では、いま最注目の若手俳優・宮世琉弥がロケに参戦！火曜レギュラーの長田庄平（チョコレートプラネット）、佐藤栞里、八乙女光（Hey! Say! JUMP）と共に、山手線の駅から歩いて行ける、今の時期必見のスポットを巡る。

宮城県出身という共通点を持つ八乙女と宮世は、ロケ開始早々から息の合った掛け合いを披露。江戸時代に将軍家の別邸だった「浜離宮恩賜庭園」では、都内最大級・30万本の菜の花が見頃に。美しい黄色い絨毯を前に、八乙女が自前のカメラを構え「宮世くんを菜の花バックで撮っていいですか？」と撮影を買って出る。 先輩・八乙女だからこそ引き出せた、宮世の瑞々しい表情は必見。

昭和の雰囲気が残る谷根千エリアでは、一行は人力車に乗ってノスタルジックな街並みを散策。行列の絶えないかき氷店「ひみつ堂」では、旬のいちごを贅沢に使った「いちご三昧」や、真っ黒な見た目の「闇グラタン」を堪能。具材のあん肝に驚きつつ、あまりの美味しさに宮世は「プライベートで来てもいいですか？」と店員さんにガチ相談。昭和の温かさに触れトークも弾む。

最新カルチャーの発信地・原宿では、去年オープンしたばかりのサンドイッチ専門店へ。卵を6個使った巨大オムレツサンド「オムボックス」を手にした宮世は、その重量感と温かさを「赤ちゃんを抱いている感じ」と独特の感性で表現。

宮世のクリエイティブな一面も垣間見えるエンディングまで、目が離せない！

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