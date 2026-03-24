岸田文雄元首相、高市早苗首相に言及「野球の話は…」
岸田文雄元首相が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』（毎週月曜 午後9：00）に出演。高市早苗首相について言及した。
【写真】若い！総理時代の“グチ”吐露した若かりし頃の岸田文雄元首相
番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
自身が首相時代に高市氏は自民党政調会長や総務相、経済財政担当相を務めてもらったとし、「岸田内閣の一員だったから大変お世話になった」と話した。
続けて「本当に真面目な人。自分でなんでもグリップしないと納得がいかない。本当にまっすぐな人」と話した。食事もしたことがあるという。
高市氏は阪神タイガース、岸田氏の広島カープのファンとして知られる。堀内健が「もめますよね」と水を向けると、岸田氏は「野球の話はしない」と話していた。
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番組では、石原伸晃がゲスト出演。サプライズで岸田氏が姿を見せた。登場すると、共演者は「えぇ」と驚きの声を上げた。「お邪魔します」などと声を掛けながら、出演者と握手していた。
自身が首相時代に高市氏は自民党政調会長や総務相、経済財政担当相を務めてもらったとし、「岸田内閣の一員だったから大変お世話になった」と話した。
続けて「本当に真面目な人。自分でなんでもグリップしないと納得がいかない。本当にまっすぐな人」と話した。食事もしたことがあるという。
高市氏は阪神タイガース、岸田氏の広島カープのファンとして知られる。堀内健が「もめますよね」と水を向けると、岸田氏は「野球の話はしない」と話していた。