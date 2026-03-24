キャシー中島、“春の花々”であふれる自宅キッチンの窓辺を披露「まるで植物園」「お花のある生活 素敵です」 夫は勝野洋
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が20日、自身のSNSを更新。「朝のキッチンの窓辺は1日の始まりをハッピーにさせてくれます」と書き出し、“春の花々”で彩った自宅キッチンの様子を披露した。
【写真】「まるで植物園」「お花のある生活 素敵です」“春の花々”であふれ宅キッチンの窓辺を公開したキャシー中島
キャシーは「昨日キャロットタワーの1階にあるお花屋さんで、春の野の花のようないくつかを、買ってきました」と説明し、花瓶に飾った花々をズラリと並べた台所の窓辺を写真で紹介。
「小さなクレマティス、お花も葉っぱもかわいい」「この丸い小さなお花これも可愛い」「春のクイーン、ラナンキュラスは美しい」と色鮮やかな花々に癒やされながら朝のひとときを楽しんでいる様子だった。
コメント欄には「お花のある生活 素敵ですよね」「まるで植物園の温室に暮らされているよう 素敵な環境 住まいもインテリアも食事にも配慮がなされてて素晴らしい」「キッチンいつも可愛いお花でいっぱいですね」「キャシーさんはお忙しく過ごされているのに一切手抜き無しですごいです！尊敬します」などと、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「まるで植物園」「お花のある生活 素敵です」“春の花々”であふれ宅キッチンの窓辺を公開したキャシー中島
キャシーは「昨日キャロットタワーの1階にあるお花屋さんで、春の野の花のようないくつかを、買ってきました」と説明し、花瓶に飾った花々をズラリと並べた台所の窓辺を写真で紹介。
コメント欄には「お花のある生活 素敵ですよね」「まるで植物園の温室に暮らされているよう 素敵な環境 住まいもインテリアも食事にも配慮がなされてて素晴らしい」「キッチンいつも可愛いお花でいっぱいですね」「キャシーさんはお忙しく過ごされているのに一切手抜き無しですごいです！尊敬します」などと、さまざまな声が寄せられている。