朝の起床時、この「体の異変」があったら即受診を――朝の脳卒中を起こしやすい人の4つの特徴と“発症のサイン”

朝の起床時、この「体の異変」があったら即受診を――朝の脳卒中を起こしやすい人の4つの特徴と“発症のサイン”